【炎炎冬日】英國暖冬致禦寒大衣滯銷　反常天氣威脅假日銷情

反常天氣不足令人們生活不便，也影響零售經濟市道。溫暖的秋季天氣正威脅假日購物旺季，厚重的冬季毛衣、外套正堆積在商店倉庫，有商店已提前大幅降價以避免大量未售出的庫存。

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H&M等主要零售商的高管向英國傳媒表示，關鍵的假日購物季臨近，但從美國到歐洲反常的溫暖秋季天氣，正在削弱厚重毛衣和外套的銷售。由於疫情和通脹已令消費者需求，從服裝等非必需品轉向必需品，服裝零售商正在尋求清理積壓的過剩庫存的方法。

據國際氣象組織Weather Trends International數據，預計今年第四季度氣溫將開始變暖，銷售冬季款式和裝備的商店可能會在季節末，發現自己的庫存已滿。Weather Trends International行政總裁Bill Kirk表示：「從黑色星期五到聖誕節的月份比一年前溫暖得多，這將導致庫存過剩和降價幅度加大。」

零售商：沒人會在26度還會考慮買外套

H&M的高端品牌Cos開始提供針織品和外套服裝20%的折扣，包括羊毛毛衣和長羽絨外套。H&M執行長Helena Helmersson 表示，由於天氣比平常溫暖，購物者推遲了重磅秋季商品的購買。歐洲跨國零售集團Pepco的執行董事長Andy Bond亦表示：「當氣溫為攝氏26度時，沒人會出售外套。」

市場研究機構晨星的分析師David Swartz表示：「如果冬季服裝賣得不好，這將是這個假期零售行業的難題，若變成事實的話，我們可能會在2024年初看到冬季服務商品大量打折。」

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責任編輯：李智賢

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