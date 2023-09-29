【職場熱話】27歲男月入2.7萬但覺工作無意義想辭職 網民：大公司是幫你的履歷表鑲金

工作的意義對每個人而言都有不同解釋，有些人認為工作是發揮自己，並實現個人成就，有些人認為工作是為了維持生計。有網民在網上討論區發文，指自己27歲，在大公司上班並即將過試用期，工資約2.7萬，福利也好，但樓主認為工作內容與應屆畢業生無異，感覺容易被取代且沒有升職機會，便考慮在試用期前辭職或在此工作1至2年後轉職，因而詢問網民意見。網民意見不一，有人認為工作向來是沒有意義，大公司是為豐富履歷表，也有人支持樓主轉工，不過亦有人認為樓主應該知足。

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有網民意見各有不同，有人認為「你不是很有本事的話，大公司是幫你『鑲金』用的」、「這份工最主要是弄好你的履歷表」、「沒什麼工作有意義」、「你要想想，自己是想做多點東西、發揮自己，還是穩穩定打工，如果前者就走，但不要再找大公司，如果後者，就做幾年再轉」、「我覺得最重要的是，人事關係舒服，上下班定時，工資夠用就算，如果不夠才會考慮出去。」

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亦有網民指「如果間公司一直沒有新挑戰，在公司只是做隻『牛』，過多幾年有新人，你就很快被淘汰」、「如試工期結束了就辭，會浪費了這段時間和機會，始終你都27歲，不是新畢業生，時間成本很『甘』」、「趁還年輕多一點考慮份工前景和學習經驗吧」

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大多網民都支持轉工，「做一陣子吧，等1-2年再作打算」、「做完找工作，有好路數就跳，你現在裸辭不也是要找工作」、「要麼做幾年跳去第二間，並叫高價，要麼現在即走，但找小公司。大公司大多做的事情還是沒什麼意義，因為按步就班每個人做來做去都是機械式」、「轉工吧，月薪過了3萬又另一世界」，至於樓主害怕弄花自己的履歷表， 有網民回應「再差的情況一年轉一次都加10%，如果你不轉工，留下也不升即，你的工資怎麼追通脹，現在真的是一年一次都不叫『Jumpy』。」

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有網民表示「你像是在沒病呻吟多點，份工沒問題就繼續做」、「現在份工其實也很不錯，不如你找下有什麼想進修發展，好過期望工作除了收入之外，可以帶給你什麼東西，如果自己不是很出色的話，其實上班下班為糊口，真的沒什麼問題」，建議樓主，「有鬥心想上位就下班去讀東西」、「報課程進修自己」、「上班沒什麼學，就有空自學。」

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也有網民認為樓主應該知足，「哪有那麼多月薪5萬，2.7萬已是很多人一輩子的極限」、「有2.7萬其實很好，是聰明的啦群人，早就月入3、4萬了，有時不要盲目追求工資，要清楚自己是什麼斤兩，不然是得不償失」、「學到很多但工資低有什麼用，學東西是為了更高工資，上班找意義是『嘥氣』，意義不值錢。」

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