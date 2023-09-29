【香港經濟】香港8月零售業總銷貨值按年升13.7%　遜預期

▲ 本港8月零售業總銷貨值324億元 按年升13.7%

政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值的臨時估計為324億元，較去年同期升13.7%，連升九個月，但低於市場預期的15.8%增長。港府同時公布7月總銷貨價值的修訂估計，較去年同期增加16.7%。今年首八個月合計的總銷貨價值的臨時估計按年上升19.3%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅客人數上升，零售業總銷貨價值進一步上升8月繼續錄得明顯逐年升幅，短期內零售業將持續受惠於訪港零售業持續復甦，工廠市場狀況改善及「香港夜繽紛」的一系列活動及消費優惠亦會利好消費氣氛，為零售業提供支持。

8月總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%，單月的網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年下跌9%；7月的網上銷售價值的修訂估計，較去年同期升1.6%。今年首八個月的零售業網上銷售價值的臨時估計跌5.6%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，8月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升57.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升23.4%）；服裝（上升40.0%）；百貨公司貨品（上升14.9%）；藥物及化妝品（上升42.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升24.2%）；書報、文具及禮品（上升10.2%）；中藥（上升32.0%）；以及眼鏡店（上升22.4%）。

另一方面，8月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌15.9%）；汽車及汽車零件（下跌5.8%）；燃料（下跌15.5%）；以及傢具及固定裝置（下跌15.1%）。

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記者：伍鍵文