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【分析】重慶螞蟻消費金融　與螞蟻集團有何關係？

股市 16:49 2023/09/29

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重慶螞蟻消費金融近期再度增資，註冊資本由185億元（人民幣，下同）增加45億元，到達230億元，究竟重慶螞蟻消費金融與2020年計劃在港上市的螞蟻集團有何關係？

重慶螞蟻消費金融於2021年6月4日成立並開業，簡稱螞蟻消金，旗下有兩大產品繼承於螞蟻集團而來，分別是「花唄」及「借唄」。「花唄」即先消費，後還款，每人額度20萬元（人民幣，下同），可分期，年化利率由免息至18.25厘；而「借唄」即隨借隨還，按日計息，額度亦為20萬元，年化利率5.475厘至21.9厘。根據最新通告披露，截至2022年全年稅前淨利9.83億元扭轉2021年的虧損12.54億元情況，稅後淨利為8.41億元，2021年為虧損10.66億元，開業第二年已有錢賺。今年上半年稅後淨利為4.45億元，有望全年增長。

至於資產淨值亦較去年底的77.76億元，大增至今年6月底的187.21億元，大增1.4億倍，正反映生意規模逾來愈大，需要增資。

不過，雖然由螞蟻消金由螞蟻集團分拆而來，但螞蟻集團只持股50%，總共有13股東，其中國家背景的有杭金數科、南洋商業銀行（信達旗下）、中國華融、重慶農信投資，以及新加入的重慶渝富，持股總數達50億股或22%。而舜宇光學 （02382） 在參與今次增資後，持股多至6%，為第三大股東。

螞蟻集團原本有微貸科技平台、理財科技平台及保險科技平台，微貸科技平台即「花唄」及「借唄」業務，已傳至重慶螞蟻消費金融。其中理財科技平台產品有「支付寶」、「餘額寶」。

市場期望螞蟻集團重新上市，不過，看來螞蟻消金權股發展亦清晰，不知會否考慮上市呢，屆時舜宇光學率先受惠了。

記者：譚志偉

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欄名 : 即市財經分析

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