▲ 【業績│新世界】新世界去年核心盈利升21%至110億元 末期息削八成至0.3元 無供股或配股計劃

新世界發展 （00017） 公布，截至今年6月底全年核心盈利上升21%至110.11億元，收入則升5%至952.14億元。末期息減少80%至0.3元，全年股息減少63%至0.76元。截至6月底，新世界可動用資金合共約939億元，包括現金及銀行結餘約545億元及可動用的銀行貸款約394億元。新世界指，在可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

集團香港應佔物業合同銷售為88.59億元，内地整體物業合同銷售金額為約151.3億元人民幣，以大灣區為首的南部地區及長三角地區為首的東部地區貢獻超過94%。

香港投資物業收入增加10%

投資物業方面，香港投資物業收入增加10%至30.87億元，分部業績增加7%至22.63%億元，增長主要受惠於位於九龍尖沙咀的 K11 MUSEA 人文購物藝術館、K11 Art Mall 購物藝術館，以及位於鰂魚涌的的甲級寫字樓 K11 ATELIER King’s Road 之營運效率提升及租用率改善。內地物業投資收入19.09億，分部業績9.31億元。

新世界強調，因應快速發展的產業格局，集團持續積極探索各項業務的策略選擇，以 （i） 釋放個別業務單位的價值；（ii） 明確集團公司各自的策略重點；（iii） 為股東帶來最大回報。

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編輯：陳韻妍