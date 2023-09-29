香港綠色建築議會推「零碳就緒建築認證」　頒發認證予7發展商

香港綠色建築議會宣布正式推出「零碳就緒建築認證」，並於早前（9月26日）假香港金融大會堂以線上線下並行模式舉行啟動儀式，頒發認證予7間發展商及物業管理公司共29個項目。活動匯集逾800位業界領袖和專家，其中有逾200人親臨現場，近600人線上觀看，齊心推動建築環境提升能源效益及減碳排放。

▼ 點擊圖片放大 +2

「零碳就緒建築認證」於本年第三季首度推出，展示建築業界在應對氣候變化及減碳付出的共同努力，標誌著香港正邁向更綠色及更可持續發展的建築環境。作為今年6月首度推出之香港綠色建築議會《建築環境氣候變化框架》重要部分，「零碳就緒建築認證」不單加強了香港綠色建築議會及其合作夥伴在促進香港建築業積極轉型的堅定承諾，同時推動著香港成為低碳及具韌性城市的集體願景。

「零碳就緒建築認證」先導計劃於早前推出，首階段7間發展商及物業管理公司共29個項目獲頒認證，包括華懋集團、恒基兆業地產、香港置地(物業管理)、希慎興業、南豐集團、信和置業，以及太古地產。

香港特別行政區政府環境及生態局氣候變化專員黃傳輝表示，今天除了是「零碳就緒建築認證」正式推出的日子，更是對業界的一個號召，呼籲建築業界發揮其作用，共同為應對氣候變化出力，為香港塑造可持續且具有韌性的未來。

香港綠色建築議會主席張天祥表示，「零碳就緒建築認證」為能源效益和減碳排放訂下突破性的標準，有助推動本港成為低碳城市之願景。衷心感謝參與制定計劃的專業人士及行業持份者，業界定必要抓住機遇，攜手共創香港的綠色未來。

香港綠色建築議會執行董事陳永康表示，氣候變化框架為建築業界在應對氣候變化的挑戰時，提供一種共同語言。業界應肩負責任，在建設項目中優先考慮採用能源效率、節水和減廢的創新部署和技術。通過合作和知識分享，定可推動積極的變化，並鼓勵大眾接一同實踐可持續發展。框架現時從全球39個地區錄得逾7,000次下載量，證明了其卓越的影響力，並鞏固香港業界在全球的領導地位。

太古地產技術統籌及可持續發展總經理暨香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架第三章召集人邱萬鴻表示，作為建築環境氣候變化框架的一部分，「零碳就緒建築認證」有助推動業界，引導行業持份者邁向碳中和，並開展綠色金融的機遇。透過採用是次認證，持份者可就能源表現制訂基準，設定碳中和目標及說明項目對綠色金融的重要性。藉著能源表現證書、目標設定證書及進程證書，我們得以分辨和表揚獲得高效能標準並在零碳準備上取得進展的建築項目。計劃為業界提供明確的能源表現辨認標準、基準測試和提升租戶參與度等好處，同時為綠色金融建立里程，吸引投資者。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

同場加映【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機