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【香港零售】港8月零售銷貨值為324億元　較去年同期升13.7%低於預期

商業 16:42 2023/09/29

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政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。2023年8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為324億元，較2022年同月上升13.7%，低於市場預期的15.8%。2023年7月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2022年同月上升16.7%。與2022年同期比較，2023年首八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升19.3%。

【香港零售】8月零售業銷貨額統計　市場預計銷貨值將增加15.8%

在2023年8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較2022年同月下跌9.0%。2023年7月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月上升1.6%。與2022年同期比較，2023年首八個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.6%。

扣除其間價格變動後，2023年8月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升11.0%。2023年7月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升14.2%。與2022年同期比較，2023年首八個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升17.3%。

珠寶首飾、鐘錶銷貨價值上升最多

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年8月與2022年8月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升57.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升23.4%）；服裝（上升40.0%）；百貨公司貨品（上升14.9%）；藥物及化妝品（上升42.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升24.2%）；書報、文具及禮品（上升10.2%）；中藥（上升32.0%）；以及眼鏡店（上升22.4%）。

另一方面，2023年8月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌15.9%）；汽車及汽車零件（下跌5.8%）；燃料（下跌15.5%）；以及傢具及固定裝置（下跌15.1%）。

政府：「香港夜繽紛」活動及消費優惠利好消費氣氛

截至2023年8月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.0%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅客人數進一步上升，零售業總銷貨價值在8月繼續錄得明顯的按年升幅。發言人補充，短期内零售業將繼續受惠於訪港旅遊業持續復蘇。勞工市場情況改善和「香港夜繽紛」的一系列活動及消費優惠亦會利好消費氣氛，為零售業提供支持。

【周末好去處】Sttoke進駐海港城　夥藝術家Mickco Chan推限量杯　誘咖啡愛好者

責任編輯：李智賢

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