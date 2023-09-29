【最低工資】外傭最低工資將調高3% 由每月4,730元增至4,870元

政府宣布，本港外籍家庭傭工的規定最低工資將調高3%，由現時每月4,730元增至4,870元，膳食津貼將增加40元至每月不少於1,236元。新的規定最低工資和膳食津貼水平適用於明日起簽訂的外傭合約。今日或之前按現時規定最低工資和膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於下月27日或之前送抵入境事務處處理。

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政府按既定機制定期檢討外傭的規定最低工資。今年的檢討已仔細考慮香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況、本港的短期經濟前景、僱主的負擔能力和外傭生計。根據聘用外傭的標準僱傭合約，僱主須為外傭提供免費膳食，而僱主也可選擇以膳食津貼代替。政府檢視膳食津貼後，決定提高相關金額。

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撰文：鄭日棱