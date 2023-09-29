曼谷機場試運新客運大樓 迎接更多中國旅客

泰國首都曼谷的素萬那普國際機場（Suvarnabhumi International Airport）於周五（29日）起，試行營運全新的第三座客運大樓，準備迎接更多獲免簽的中國旅客。

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泰國機場公司表示，投入約350億泰銖（約75.1億港元）興建的第3座客運大樓周五開始試運，進駐的航空公司包括亞洲最大的低成本航空公司AirAsia旗下AirAsia X及越捷航空（VietJet Air）旗下的JSC等。

新客運大樓每年最高可接待旅客人次達1,500萬，準備迎接當地至明年2月為止的旅遊旺季。泰國政府已決定取消中國旅客的簽證要求，今次試運亦相信是因為當地預料更多中國旅客到訪。

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周五出席試運開幕禮的總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，政府積極推動旅遊業恢復，希望幫助刺激經濟。他指旅遊業為泰國快速創造就業職位及收入，有信心新客運大樓可以為國際旅客留下良好印象，有助提升曼谷作為區域航運樞紐的地位。

新客運大樓透過自動列車，接載旅客往返原本的客運大樓。現時素萬那普國際機場每年可接待旅客數量增至6,000萬人次，明年第三季第三條跑道有望落成，每小時起落的航班可增至94班。

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責任編輯：吳漢培