【金談保說道】細談公積金與強積金 剖釋供款與盈虧的關係

討論如何善用強積金制度，作退休保障之前，我們再多點看看公積金。

涵蓋人數有減無增

上期提到，公積金涵蓋僱員數目，由2019年4月起計，每年度的數據變化，即是持有公積金戶口的僱員人數，是有減無增的：-3,656、-20,371、-39,515、-19,527。

同樣參與公積金計劃僱主的數目，於上述年度內的數據變化，也是有減無增，-176、-241、-224、-250。

公積金是一個夕陽業務，自強積金制度實施，就不再成立新的公積金計劃；獲積金管理局批核，可沿用公積金計劃的僱主，也要開設強積金計劃，給在職僱員選擇，繼續留在公積金計劃，還是轉到強積金計劃。

制度和政策專注發展強積金，並積極全民教育，強積金作為打工一族，個人退休供款戶口，深入民心，驅使提供退休金服務的金融機構，把資源投放入發展強積金業務，而公積金業務的規模，隨着參與的僱員，逐漸進入退休年齡、各種原因離職、提走款項，參與人數和資產規模自然逐步下降，服務提供者，能得到的整體報酬當然也在下降。近年陸續有公積金服務供應商，結束其公積金業務！

持有公積金計劃的僱主，只有兩種選擇，將其計劃轉到仍然提供公積金服務的供應商，或將公積金計劃轉入強積金計劃，至於這4個年度，離開公積金計劃的僱員總共取走了多少款項？

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供款和盈虧的關係

第二項觀察，就是公積金每年度供款總額，自2019年4月開始的4個年度如下：232.56億元、238.98億元、213.80億元、196.56億元，比上年度數據變化的數目順序+3.23億元、+6.42億元、-25.18億元、-17.24億元。

第三項觀察所得，是公積金在同期，4個年度累積總資產價值，如下3,319億元、3,320.78億元、3,682.93億元、3,438.82億元，每個年度比上年度的數據變化順序如下-194.57億元、+0.88億元、+362.15億元、-244.11億元。

這樣的變化，每年的新供款和投資盈虧有怎樣的關係呢?

就各年度，參與公積金僱員人數與總資產值，推算2019年3月底平均每戶口資產值，依年度次序97.66萬元、92.93萬元、98.58萬元、123.86萬元、123.78萬元。

筆者用每年度3月底公積金的僱員總數和該年度3月底的年度總供款，推算每個戶口於該年度的平均供款。上述的4個年度每個強積金戶口每年的供款額平均為65,101元、70,943元、76,957元、70,951元。

筆者用每年度的3月底，平均戶口結餘，為下1年度內，離開公積金計劃的僱員每人平均提款額。假設他們全部都在4月1日有以上一個公積金基金結算作離職提款，舉例在2019年4月1日至2020年3月31日期間，離開公積金計劃的僱員，每人提款的平均數目97.66萬元。

用這種簡單的計算方法有缺憾，在4月1日後離職的人，在其後應該是有新供款入戶，直至離職日，這些供款和這段期間，整個戶口價值投資的盈虧果效，便沒有計算入帳戶內。

從這樣假設的基礎，便推算出，該年度公積金計劃的提款總金額為35.71億元、189.31億元、389.54億元、241.86億元。

這樣便可以推算公積金在過去4個年度，投資的盈虧到底是多少。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第831期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱