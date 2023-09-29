【一周科技回顧】Meta Connect 2023揭曉AI藍圖　華為、HONOR新品陸續攻港

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉 Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能

人工智能（AI）在幾乎成為今年所有主要科企的發布主題，正舉行開發者大會的Meta自然不例外。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在大會開幕上花了逾一半篇幅談論該企的AI藍圖。與其他科技大企將焦點放在提高工作生產力不同，Meta的AI發展明顯聚焦在加強其現有社交平台功能上。

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2/ 【華為新品】華為智能手錶WATCH GT 4系列攻港 售$1,588起即日開售

華為過去數月風頭強勁，除了以「王者歸來」姿態發布最新旗艦機型Mate 60系列，也先後公布多款新品，包括：無線耳機FreeBuds Pro 3、智能手錶WATCH GT 4等。說時遲，那時快，部分新品已登陸香港，並且28日起開放購買。

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3/ 【智慧亞運】阿里雲推出AI手語翻譯員 支援中文對譯

第19屆亞洲運動會（下稱亞運會）的賽事正在杭州進行得如火如荼，緊接其後的還有將於10月22日開幕的第4屆亞洲殘疾人運動會（下稱亞殘運會）。為推動無障礙、智慧亞運，阿里雲推出人工智能（AI）手語翻譯員「小莫」，支援中文手、口語對譯，促進聾啞人士與健全人士的交流，共同體驗亞運運動熱潮。

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4/ 【網絡安全】黑客稱已入侵Sony所有系統 威脅將出售被竊數據

國際企業遭黑客攻擊的事件屢見不鮮，近日黑客組職「Ransomed.vc」就宣稱，已成功入侵電子製造商Sony的所有系統，但由於Sony拒絕支付贖金，於是威脅將出售被竊的數據，惟Sony並未有就事件作出回應。

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iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：