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【一周科技回顧】Meta Connect 2023揭曉AI藍圖　華為、HONOR新品陸續攻港

科技 18:30 2023/09/29

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/  【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉　Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能

人工智能（AI）在幾乎成為今年所有主要科企的發布主題，正舉行開發者大會的Meta自然不例外。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在大會開幕上花了逾一半篇幅談論該企的AI藍圖。與其他科技大企將焦點放在提高工作生產力不同，Meta的AI發展明顯聚焦在加強其現有社交平台功能上。

>>> 【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議

>>>【Meta Connect 2023】Meta頭戴式裝置Quest 3亮相　售價近4,000港元

2/ 【華為新品】華為智能手錶WATCH GT 4系列攻港　售$1,588起即日開售

華為過去數月風頭強勁，除了以「王者歸來」姿態發布最新旗艦機型Mate 60系列，也先後公布多款新品，包括：無線耳機FreeBuds Pro 3、智能手錶WATCH GT 4等。說時遲，那時快，部分新品已登陸香港，並且28日起開放購買。

>>>【HONOR平板】HONOR Pad X9 LTE攻港　配備11.5吋全景屏幕

>>>【華為新品】華為推13.2吋MatePad Pro　全球首款平板採柔性OLED屏幕

3/ 【智慧亞運】阿里雲推出AI手語翻譯員　支援中文對譯

第19屆亞洲運動會（下稱亞運會）的賽事正在杭州進行得如火如荼，緊接其後的還有將於10月22日開幕的第4屆亞洲殘疾人運動會（下稱亞殘運會）。為推動無障礙、智慧亞運，阿里雲推出人工智能（AI）手語翻譯員「小莫」，支援中文手、口語對譯，促進聾啞人士與健全人士的交流，共同體驗亞運運動熱潮。

>>>【AI運動】亞馬遜夥美國國家橄欖球聯盟　藉AI統計賽事及運動員數據

>>>【AI協作】「亞運釘」整合阿里雲技術　提升亞運會營運效率

>>>【F1日本分站賽】F1夥Lenovo研新設計　分站冠軍親吻獎盃將亮燈　本周日首次亮相（有片）

4/ 【網絡安全】黑客稱已入侵Sony所有系統　威脅將出售被竊數據

國際企業遭黑客攻擊的事件屢見不鮮，近日黑客組職「Ransomed.vc」就宣稱，已成功入侵電子製造商Sony的所有系統，但由於Sony拒絕支付贖金，於是威脅將出售被竊的數據，惟Sony並未有就事件作出回應。

>>>【網絡安全】Sony系統遭入侵　黑客團體爭先「領功」

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：

專題影片
【ETech快訊】iPhone 15、iPhone 15 Pro Max新機上手　5大Q&A懶人包
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