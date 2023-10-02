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【環保汽車】英國新規定2035年銷售新車將100%零排放

商業 11:00 2023/10/02

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隨著各國愈來愈重視環保，新能源汽車的市佔也在提升。英國最新規定到2030年80%銷售新車、70%新貨車要達到零排放，到2035年更要達到100%，同時亦加強全國的充電樁建設。

【香港零售】8月零售業銷貨額統計　市場預計銷貨值將增加15.8%

根據英國交通部公佈的零排放指令條款，從明年1月起，22%的新車必須實現零排放。這數字將在2028年逐步上升至52%，到2030年將上升至80%，到2035年將上升至 100%。

在此之前，英國首相辛偉誠宣布將新內燃機汽車和貨車的禁令推遲5年，即從2030年推遲至2035年，到2030年英國道路上最多只有20%的新車是汽油和柴油車型，辛偉誠稱這是實現英國淨零排放目標的較為務實的方法。

英國此舉是向汽車製造商提供確定性，為二手電動車市場的成長提供更多時間，並在全國範圍內更廣泛地新增充電設施，從而幫助家庭轉向電動車。明訂的日程表有助加強投資者在英國投資充電基礎設施的信心，在今年英國的公共充電點已比去年增加了43%，使該國有望實現政府在2030年實現擁有30萬個充電點的目標。

英國交通部長Mark Harper表示：「新公布的零排放車輛時間表，確保了到達目標的路線，對英國家庭來說是務實和現實的。我們的使命是為製造商提供了確定性，透過提供更多選擇使司機受益，並透過創造技術性就業機會來幫助經濟成長。我們也讓擁有電動車變得比以往任何時候都更容易，從達到創紀錄的充電點到為電動車車主提供稅收減免。」

【周末好去處】Sttoke進駐海港城　夥藝術家Mickco Chan推限量杯　誘咖啡愛好者

責任編輯：李智賢

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