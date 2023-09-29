【宏觀術數@iM網欄】中秋月明後 太陰圓缺透露玄機

今年秋分節後一周便到中秋佳節，兩個節日一個由太陽曆法計算，另一個從陰曆計算出來，都意味著到了秋天中段。秋分星盤分析時已提及過該星盤其中一個特色是較重要的組合都似乎和月亮周期較有密切，當中包括星盤內基本的太陰（月）和軌道周期產生的虛擬點如月亮南、北交點（羅睺及計都）和暗月（月孛）等，這些虛擬點在星占上有重要作用例如過常用以預測美國經濟周期的月亮北交點，個別會合情況有機作詳談以避免理論過多。故此於未來6月個月間，月亮圓缺變化或會帶給更多未來預測訊息。中秋節恰好是每年重要慶祝月圓的佳節，總希望能帶來人月團圓及多些好預兆。根據占星學傳統亦都特別重視月亮朔望的星盤，認為特別對商品價格會帶來重要訊息。若果依據佳節星盤，木星和天王星正處於經濟宮位，似乎本地會有相關鼓勵經濟發展政策出台或利好消息，惟天王星和金星仍構成不良互刑相位。基本上只對短期商業活動利好，惟較長期的改善恐有待一些不利的星象過去。

若果以干支曆法計算，直至10月8日寒露節前仍屬於辛酉月，今年初筆者於談「卯年天災密碼」文章中已提及過流年以卯月（3月）和酉月（9月至寒露節）特多天災，回顧一下這個月份世界各地也著實經歷了災難月份，本地經過颱風海葵及極端天氣吹襲，世界也經歷了摩洛哥地震（對應3月份土耳其地震）及利比亞洪災等，對經濟民生都帶來破壞和損失不少，衷心希望在未來至九運來臨之際能稍為順暢。而辛酉月另一特色是四化星碰上「文昌化忌」主文書失誤並易招損失，星象是千古不變的，留心到今個月果然騙案層出不窮，最嚴重者當為JPEX 所引至的問題，而另方面消委會個入資料及駭客入侵勒索亦相當符合星曜性質可作往後參考。當然現代社會日新月異，很多事物和古代甚至上世紀已大不一樣，相同的文書失誤和以往發生的事故可以大有不同，很多事也確實難以精準預計，只有經過代代統計徵驗才能求出適用於時代的預測。

至於「寒露節」後進入干支曆「壬戌月」變化又如何？

壬戌月和流年癸卯年天干均屬水，並且已是秋天最後一個月，水氣漸旺；地支又合成火局炎氣仍在，為水火交融或作相沖的月份，正好配合中秋星盤先有稍微利好，大局仍多波折，商業仍有待復甦更生。

10月15日後紫微斗數流月四化星轉為天梁化祿和武曲化忌，武曲星於星盤常易和流年化忌的貪狠星和化祿的破軍星成對或會合互相加強，和再接下來的農曆十月癸干重逢貪狼雙重化忌，兩個月份合起來都帶「富貴險中求」的性質，即小部份人可以適逢其會或帶幸運而獲大利，大部份精於計算者反而容易適得期反而生錯誤，但可以預期較具投機性或高風險的投資、賭博或商業活動可能會更為活躍，配合流年的一些特性，社會人心更容易急於「搵快錢」或高回報，最終是否有利就得看「命水」和決斷力了。總之能先了解自己是否於其時財運是吉是凶或至少適時而知進步變得更為重要，始終武曲化忌是破財，而貪狼化忌是競爭博奕失利，兩者都帶突然性質，有時非單純以技術可逆天的。而對一般穩定受薪或專業人仕來說，天梁化祿算是吉星，就算有偶有小麻煩困擾也易於解決。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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