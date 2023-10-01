【人才荒】職業治療師流失率高　學會籲增學額+調整薪金

▲ 香港職業治療學會主席鄭慧慈（左）指出，業界正面臨人手短缺的問題，令醫療人員承受沉重壓力。右為職業治療師林蔚雯。

香港近年社會壓力大，加上人口老化、慢性病日益普遍，出現許多個案，因為疾病、身心障礙或環境因素，而無法應付日常生活，職業治療師的角色變得更為重要。但需求愈趨迫切的同時，業界也飽受移民潮和退休潮夾擊，人才告急。香港職業治療學會主席鄭慧慈坦言，目前每年人才流失率高於入行人數，未能夠補足業內的空缺，有必要增加學額，並為新入職的治療師調整薪金，從而吸引更多生力軍入行。

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談到「職業治療師」，不少人都誤以為只是當打工仔工作上遇到問題，才需要接受職業治療。事實上，職業治療師的服務對象非常廣泛，從小朋友、成年人到老人家，皆有可能使用職業治療服務。

藉創意思維 幫助患者

鄭慧慈解釋，「職業」所指的是人在每天生活中，花時間所做的事情，包括個人自理、工作、學習、社交等，

對於大眾而言，或許會認為吃喝玩樂、衣食住行都是人的本能、與生具備的能力，但事實上，並不是每個人都能輕鬆自如地生活。

為了幫助這些因天生、後天疾病或遇上意外的人，能夠重新獨立地完成生活中的大小事，達到正常生活的效果，職業治療師就需要出手，藉着創意思維以不同方法來幫助患者，工作充滿挑戰。

職業治療師林蔚雯（Vera）提到，由於每位患者的工作、家居環境和生活習慣都各有不同，不能只單單因應患者的病症而提出治療方案。她舉例，即使兩名中風病人有相同病況，其實會有不同的需求，所以職業治療師必須先準確地掌握病者的問題，再根據他們的能力、需求、興趣及背景環境，來制定和調整合適治療方法，每一次面對的難題都大為不同。

Vera直言，正因患者需求不一，職業治療方案更講求靈活多變，這些都考驗職業治療師的分析能力及創意度，每次都極具挑戰性。所以每逢完成復康治療，病患能夠重新獲得新生活，都讓她滿足感及成功感「爆棚」。

她憶述，曾遇過一位患有焦慮症的年輕女文員，因工作壓力導致精神崩潰，嚴重影響日常生活。

她連打開電腦的簡單動作都沒辦法做到，更出現心跳加速、手震，甚至無法踏出家門的問題，對其生活造成極大的影響。

經過多次溝通和評估後，Vera終尋找到其根源問題，發現患者跌入思想陷阱，必須循序漸進，逐步引領她走出困境。

患者走回正常生活軌道 別具意義

她稱，每一次治療都會陪伴着患者，由觸碰電腦、打開電腦、到開始使用電腦，

職業治療師必須有耐性，而且要用心與人溝通。

經過兩年多時間，該名患者終於成功利用電腦寫好履歷表，找到另一份工作，慢慢走回正常生活軌道。Vera表示，該名患者其後向她道謝，並指：「原來我害怕的事情，沒有想像中般可怕，全因有你這個好戰友陪着我一起走。」Vera補充，這句話一直銘記在心，因為即使只是一件小事，都足以證明這份工作是有意義和有回報的。

不過，這份充滿挑戰又有意義的工種，卻正面臨人手短缺的問題，令醫療人員承受沉重壓力。鄭慧慈提及，根據世界職能治療師聯盟資料，以1萬人口作基準，澳洲會有9位治療師，日本會有8位治療師，英國則有6位，惟香港卻只有3位。醫院管理局資料顯示，過去5年的全職流失率正不斷上升，由2019至20年度的7.3%，升至2022至23年度的12.2%，可見情況頗為嚴峻。

盼生力軍加入 多辦活動凝聚會員

鄭慧慈又指，目前也盼望能吸引更多生力軍加入，可惜資源及學位有限，「每年理工大學100名額加東華學院60個名額，再加上理大碩士學位48名畢業生，就業率接近9成9，也不足以補足業內空缺。」因此，她直言有必要增加學額，該學會也將極力爭取為新入職的治療師調整薪金至學士學位水平。

據悉，目前若根據醫管局薪級表（見表），初入行將會是二級職業治療師，薪酬級別為第14至24點（34,820至56,272元），而一般由二級職業治療師晉升為一級職業治療師需要至少3年時間，視乎工作的地方和範疇。

與此同時，為了挽留人才，該學會也將持續舉辦各種進修課程和活動予會員參與，如Mentorship program（師友計劃），互相交流、交換經驗等，從而凝聚職能治療師。

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記者：曾曉汶

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