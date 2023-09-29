【Nvidia AI狂潮】Nvidia 10月15日召開AI峰會　料續聚焦生成式AI技術

全球科技業颳起人工智能（AI）狂潮的GPU大廠輝達（Nvidia），今（29日）再於官網宣布，將於10月中在以色列舉行AI峰會，預料將宣布更多生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的最新突破。

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Nvidia在官網預告，將於10月15日至16日在以色列特拉維夫召開AI峰會，其行政總裁黃仁勳將於以色列時間16日上午10時，發表主題演講。據資料顯示，為期兩天的峰會將會聚焦於各種新技術，以及AI的各方面應用，開發商、決策者和商業領袖將輪流分享，探討技術發展可能性。

Nvidia近年一直聚焦於AI GPU市場，而在ChatGPT類生成式AI熱潮之下，Nvidia的業務更是如日中天。因此外界均相信，Nvidia未來也將會繼續將業務重心，放於AI GPU技術中。

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責任編輯：曾曉汶

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