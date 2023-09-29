【虛擬銀行】8家虛銀2023上半年再燒14.3億　邊間虧損最多？　4家虛銀存款倒退

8家香港虛擬銀行同日公布2023年上半年業績，合計虧損14.3億元，較去年同期虧損16.8億元再有改善。8家虛銀之中，WeLab Bank、螞蟻銀行、Livi Bank、富融銀行及眾安銀行（ZA Bank）5間都將虧損收窄，而Mox Bank、天星及平安壹賬通的虧損則增加，當中以Mox虧損3.2億元，虧損最高。

上半年銀行存款競爭依舊激烈，8家虛銀之中，有一半的客戶存款規模都較去年底倒退，Livi Bank、富融銀行跌幅更接近20%。匯立、眾安和Mox就保持10%以上增長，當中眾安以百億存款，成為眾虛擬銀行之冠。

若以貸款規模計，主攻信用卡業務的Mox繼續在眾虛銀中跑出。

本網會以一文形式，綜合各大虛擬銀行的業績表現，以便讀者閱覽。

銀行 淨利息收入（億元）

（按年變動） 稅後虧損（億元）

（按年變動） 預期信用損失（億元）

（按年變動） 螞蟻（Ant Bank） 0.3

（+5410.9%） 0.6

（-40.1%） 0.01

（+4630.8%） 平安壹賬通（PAOB） 0.4

（-17.6%） 0.9

（+11.6%） 0.07

（+32.7%） 匯立（WeLab Bank） 0.2

（+103.8%） 1.6

（-27.9%） 0.2

（+69.4%） 天星（Airstar Bank） 0.2

（-39.1%） 1

（+7.1%） 0.04

（-76.8%） 富融銀行（Fusion Bank） 0.1

（去年淨支出） 1.9

（-27.2%） 0.1

（+84.8%） 眾安（ZA Bank） 1.1

（+26.3%） 2

（-22.2%） 0.3

（-5.9%） 理慧（Livi Bank） 0.3

（去年淨支出） 3.1

（-14.7%） 0.3

（+342.5%） Mox Bank 1.8

（+599.2%） 3.2

（+2.2%） 1.5

（+575.9%）

銀行 客戶存款（億元）

（較去年底變幅） 客戶貸款及墊款（億元） 眾安（ZA Bank） 107.1（+17%） 48.6* Mox Bank 96.2（+15%） 67 富融銀行（Fusion Bank） 27.3（-21%） 9.3 理慧（Livi Bank） 25.2（-19%） 17.5* 匯立（WeLab Bank） 22.3（+13%） 16.4* 平安壹賬通（PAOB） 21.2（-1%） 18.2 天星（Airstar Bank） 16.4（-9%） 7.2* 螞蟻（Ant Bank） 6.5（+84%） 0.6* *僅客戶貸款

匯立銀行（WeLab Bank）今年上半年虧損為1.6億元，較去年同期蝕2.2億元收窄27.9%。期內，淨利息收入為2285.8萬元，按年升103.8%，其他經營收入為813萬元，按年飈443.8%。

眾安銀行（ZA Bank）上半年虧損2億元，較去年同期蝕2.6億元收窄22.2%。期內，淨利息收入為1.1億元，按年升26.3%，但淨服務費及佣金收入則跌14.1%至3676.9萬元。截至6月底，眾安銀行擁有近70萬名客戶，在香港18歲或以上人口的滲透率達10%。客戶存款突破100億元，較去年底上升17%，總資產規模亦擴大12%至130億元。

眾安銀行又指，已開始為Web3 企業提供基本商業銀行服務，亦為香港持牌虛擬資產交易平台（VATPs）擔任結算銀行，提供法幣提存服務。隨著虛擬資產交易平台的新發牌制度於今年6月生效，該行宣布了為零售投資者提供虛擬資產交易服務的計劃，現正積極準備尋求所有必要的監管批准，讓零售投資者經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產。

Mox Bank上半年除稅後虧損為3.2億元，較去年同期蝕3.1億元略為擴大2.2%。期內，淨利息收入按年飈升599.2%至1.8億元。

螞蟻銀行（Ant Bank）上半年虧損為6206.3萬元，去年同期為蝕1億元，按年收窄40.1%。淨利息收入按年飈升54倍至2970.4萬元。

天星銀行（Airstar Bank）上半年虧損1億元，較去年同期蝕9775.5萬元增加7.1%。利息收入按年減少39.1%至2022.1萬元。

平安壹賬通（PAOB）上半年除稅後虧損為8722.1萬元，較去年同期蝕7815.9萬元增加11.6%。淨利息收入按年減少17.6%至3830.3萬元。

理慧（Livi Bank）上半年虧損3.1億元，較去年同期蝕3.6億元減少14.7%。淨利息收入為2667.7萬元，去年同期為淨支出410萬元。淨服務費及佣金收入為608.8萬元，按年升142.5%。

富融銀行（Fusion Bank）上半年虧損1.9億元，較去年同期蝕2.5億元收窄27.2%。淨利息收入為1429.6萬元，去年同期為淨支出約71萬元。

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