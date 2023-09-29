【虛擬銀行】虛擬銀行上半年業績出爐　WeLab Bank及眾安銀行虧損收窄逾2成（不斷更新）

虛擬銀行陸續公布今年上半年業績，當中，WeLab Bank及眾安銀行稅後虧損收窄，但Mox Bank虧損則輕微增加。本報會以一文形式，綜合各大虛擬銀行的業績表現，以便讀者閱覽。

銀行 稅後虧損（億元） 按年變動（%） 淨利息收入（億元） 按年變動（%） 預期信用損失（億元） 按年變動（%） 客戶存款（億元） 匯立（WeLab Bank） 1.6 -27.9% 0.2 +103.8% 0.2 +69.4% 22.3 眾安（ZA Bank） 2 -22.2% 1.1 +26.3% 0.3 -5.9% 107.1 Mox Bank 3.2 +2.2% 1.8 +599.2% 1.5 +575.9% 96.2

匯立銀行（WeLab Bank）今年上半年虧損為1.6億元，較去年同期蝕2.2億元收窄27.9%。期內，淨利息收入為2285.8萬元，按年升103.8%，其他經營收入為813萬元，按年飈443.8%。

眾安銀行（ZA Bank）上半年虧損2億元，較去年同期蝕2.6億元收窄22.2%。期內，淨利息收入為1.1億元，按年升26.3%，但淨服務費及佣金收入則跌14.1%至3676.9萬元。截至6月底，眾安銀行擁有近70萬名客戶，在香港18歲或以上人口的滲透率達10%。客戶存款突破100億元，較去年底上升17%，總資產規模亦擴大12%至130億元。

眾安銀行又指，已開始為Web3 企業提供基本商業銀行服務，亦為香港持牌虛擬資產交易平台（VATPs）擔任結算銀行，提供法幣提存服務。隨著虛擬資產交易平台的新發牌制度於今年6月生效，該行宣布了為零售投資者提供虛擬資產交易服務的計劃，現正積極準備尋求所有必要的監管批准，讓零售投資者經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產。

Mox Bank上半年除稅後虧損為3.2億元，較去年同期蝕3.1億元略為擴大2.2%。期內，淨利息收入按年飈升599.2%至1.8億元。

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