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【虛擬銀行】虛擬銀行上半年業績出爐　天星、Mox及PAOB虧損擴大　邊間蝕最少？（不斷更新）

股市 16:27 2023/09/29

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虛擬銀行上半年業績出爐

虛擬銀行陸續公布今年上半年業績，其中，WeLab Bank、螞蟻銀行、Livi Bank及眾安銀行均錄得稅後虧損收窄，但Mox Bank、天星及平安壹賬通的虧損則增加。本網會以一文形式，綜合各大虛擬銀行的業績表現，以便讀者閱覽。

銀行稅後虧損（億元）按年變動（%）淨利息收入（億元）按年變動（%）預期信用損失（億元）按年變動（%）客戶存款（億元）
螞蟻（Ant Bank）0.6-40.1%0.3+5410.9%0.01+4630.8%6.5
平安壹賬通（PAOB）0.9+11.6%0.4-17.6%0.07+32.7%21.2
匯立（WeLab Bank）1.6-27.9%0.2+103.8%0.2+69.4%22.3
天星（Airstar Bank）1+7.1%0.2-39.1%0.04-76.8%16.4
眾安（ZA Bank）2-22.2%1.1+26.3%0.3-5.9%107.1
理慧（Livi Bank）3.1-14.7%0.3去年淨支出0.3+342.5%25.2
Mox Bank3.2+2.2%1.8+599.2%1.5+575.9%96.2

匯立銀行（WeLab Bank）今年上半年虧損為1.6億元，較去年同期蝕2.2億元收窄27.9%。期內，淨利息收入為2285.8萬元，按年升103.8%，其他經營收入為813萬元，按年飈443.8%。

眾安銀行（ZA Bank）上半年虧損2億元，較去年同期蝕2.6億元收窄22.2%。期內，淨利息收入為1.1億元，按年升26.3%，但淨服務費及佣金收入則跌14.1%至3676.9萬元。截至6月底，眾安銀行擁有近70萬名客戶，在香港18歲或以上人口的滲透率達10%。客戶存款突破100億元，較去年底上升17%，總資產規模亦擴大12%至130億元。

眾安銀行又指，已開始為Web3 企業提供基本商業銀行服務，亦為香港持牌虛擬資產交易平台（VATPs）擔任結算銀行，提供法幣提存服務。隨著虛擬資產交易平台的新發牌制度於今年6月生效，該行宣布了為零售投資者提供虛擬資產交易服務的計劃，現正積極準備尋求所有必要的監管批准，讓零售投資者經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產。

Mox Bank上半年除稅後虧損為3.2億元，較去年同期蝕3.1億元略為擴大2.2%。期內，淨利息收入按年飈升599.2%至1.8億元。

螞蟻銀行（Ant Bank）上半年虧損為6206.3萬元，去年同期為蝕1億元，按年收窄40.1%。淨利息收入按年飈升54倍至2970.4萬元。

天星銀行（Airstar Bank）上半年虧損1億元，較去年同期蝕9775.5萬元增加7.1%。利息收入按年減少39.1%至2022.1萬元。

平安壹賬通（PAOB）上半年除稅後虧損為8722.1萬元，較去年同期蝕7815.9萬元增加11.6%。淨利息收入按年減少17.6%至3830.3萬元。

理慧（Livi Bank）上半年虧損3.1億元，較去年同期蝕3.6億元減少14.7%。淨利息收入為2667.7萬元，去年同期為淨支出410萬元。淨服務費及佣金收入為608.8萬元，按年升142.5%。

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