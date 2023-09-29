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【虛擬銀行】虛擬銀行上半年業績出爐 天星、Mox及PAOB虧損擴大 邊間蝕最少？
虛擬銀行陸續公布今年上半年業績，其中，WeLab Bank、螞蟻銀行、Livi Bank、富融銀行及眾安銀行均錄得稅後虧損收窄，但Mox Bank、天星及平安壹賬通的虧損則增加。本網會以一文形式，綜合各大虛擬銀行的業績表現，以便讀者閱覽。
|銀行
|淨利息收入（億元）
（按年變動）
|稅後虧損（億元）
（按年變動）
|預期信用損失（億元）
（按年變動）
|螞蟻（Ant Bank）
|0.3
（+5410.9%）
|0.6
（-40.1%）
|0.01
（+4630.8%）
|平安壹賬通（PAOB）
|0.4
（-17.6%）
|0.9
（+11.6%）
|0.07
（+32.7%）
|匯立（WeLab Bank）
|0.2
（+103.8%）
|1.6
（-27.9%）
|0.2
（+69.4%）
|天星（Airstar Bank）
|0.2
（-39.1%）
|1
（+7.1%）
|0.04
（-76.8%）
|富融銀行（Fusion Bank）
|0.1
（去年淨支出）
|1.9
（-27.2%）
|0.1
（+84.8%）
|眾安（ZA Bank）
|1.1
（+26.3%）
|2
（-22.2%）
|0.3
（-5.9%）
|理慧（Livi Bank）
|0.3
（去年淨支出）
|3.1
（-14.7%）
|0.3
（+342.5%）
|Mox Bank
|1.8
（+599.2%）
|3.2
（+2.2%）
|1.5
（+575.9%）
|銀行
|客戶存款（億元）
|客戶貸款及墊款（億元）
|眾安（ZA Bank）
|107.1
|48.6*
|Mox Bank
|96.2
|67
|富融銀行（Fusion Bank）
|27.3
|9.3
|理慧（Livi Bank）
|25.2
|17.5*
|匯立（WeLab Bank）
|22.3
|16.4*
|平安壹賬通（PAOB）
|21.2
|18.2
|天星（Airstar Bank）
|16.4
|7.2*
|螞蟻（Ant Bank）
|6.5
|0.6*
|*僅客戶貸款
匯立銀行（WeLab Bank）今年上半年虧損為1.6億元，較去年同期蝕2.2億元收窄27.9%。期內，淨利息收入為2285.8萬元，按年升103.8%，其他經營收入為813萬元，按年飈443.8%。
眾安銀行（ZA Bank）上半年虧損2億元，較去年同期蝕2.6億元收窄22.2%。期內，淨利息收入為1.1億元，按年升26.3%，但淨服務費及佣金收入則跌14.1%至3676.9萬元。截至6月底，眾安銀行擁有近70萬名客戶，在香港18歲或以上人口的滲透率達10%。客戶存款突破100億元，較去年底上升17%，總資產規模亦擴大12%至130億元。
眾安銀行又指，已開始為Web3 企業提供基本商業銀行服務，亦為香港持牌虛擬資產交易平台（VATPs）擔任結算銀行，提供法幣提存服務。隨著虛擬資產交易平台的新發牌制度於今年6月生效，該行宣布了為零售投資者提供虛擬資產交易服務的計劃，現正積極準備尋求所有必要的監管批准，讓零售投資者經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產。
Mox Bank上半年除稅後虧損為3.2億元，較去年同期蝕3.1億元略為擴大2.2%。期內，淨利息收入按年飈升599.2%至1.8億元。
螞蟻銀行（Ant Bank）上半年虧損為6206.3萬元，去年同期為蝕1億元，按年收窄40.1%。淨利息收入按年飈升54倍至2970.4萬元。
天星銀行（Airstar Bank）上半年虧損1億元，較去年同期蝕9775.5萬元增加7.1%。利息收入按年減少39.1%至2022.1萬元。
平安壹賬通（PAOB）上半年除稅後虧損為8722.1萬元，較去年同期蝕7815.9萬元增加11.6%。淨利息收入按年減少17.6%至3830.3萬元。
理慧（Livi Bank）上半年虧損3.1億元，較去年同期蝕3.6億元減少14.7%。淨利息收入為2667.7萬元，去年同期為淨支出410萬元。淨服務費及佣金收入為608.8萬元，按年升142.5%。
富融銀行（Fusion Bank）上半年虧損1.9億元，較去年同期蝕2.5億元收窄27.2%。淨利息收入為1429.6萬元，去年同期為淨支出約71萬元。
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