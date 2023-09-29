▲ 【恒大危機】恒大據報以2.5億元出售許家印豪華遊艇償還債務 遊艇曾被估值3.5億元

正當中國恒大 （03333） 主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施之際，路透引述消息人士指，中國恒大 （03333） 為籌措資金償還債務，今年較早時以約3200萬美元（約2.5億港元）出售一艘豪華遊艇。恒大未有回應。

報道指，恒大出售的60米豪華遊艇「Event」是公司減持非核心資產的其中一部分，遊艇以恒大的名義登記，意味所得款項將會交回恒大。不過，相對於恒大海外總負債317億美元，恒大的海外資產只屬少數，而是次出售豪華遊艇，意味海外債權人在清算程序的選項將會減少。

恒大的豪華遊艇在2013年交付，翌年取得世界超級遊艇大獎。根據VesselsValue於2021年估計，超級遊艇價格約4500萬美元（約3.5億港元）。在世界最大的遊艇排行榜上，排名第492位，遊艇的內部由名師Laura Sessa Design設計，甲板是用柚木，船體是鋼製，而上層建築是由鋁製而成。

除出售豪華遊艇外，另有消息人士指，恒大去年7月亦以1億美元，出售一架波音私人飛機。

相關文章：【恒大危機】許家印被依法採取強制措施 「妻子」丁玉梅又在哪兒？

相關文章：【分析】許家印傳被監視居住 恒大捱到幾耐？