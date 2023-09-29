【JPEX案】香港數字資產協會：JPEX事件展示非監管平台風險

▲ 【JPEX案】香港數字資產協會：JPEX事件展示非監管虛擬資產平台不當 甚至欺詐性行為的風險和後果

JPEX事件引多方關注，香港數字資產協會聲明指，JPEX事件再次展示非監管虛擬資產平台不當甚至欺詐性行為的風險和後果，但這不應影響香港就虛擬資產和Web3生態系統發展的整體規劃和路線圖，事件再次提醒，建立一個能夠促進虛擬資產和Web3生態系統健康發展、確保虛擬資產平台的完整性及保護市場參與者和投資公眾的穩健的監管環境的重要性。

倡向虛擬資產領域新加入者提供教育

協會指出，如早前的Gatecoin、AAX和FTX事件，JPEX事件再次明確地顯示非受監管（或監管不足）的虛擬資產平台所帶來的風險，包括潛在的欺詐行為，強調嚴格的監管和監督、充分的透明度和公眾教育的必要性。

協會相信，透過本港監管機構和市場參與者的共同努力，定能創建一個鼓勵虛擬資產和Web3企業負責任地創新的環境，共同推動新服務、新產品和經濟機會，以帶來更大的金融普惠性，提升香港作為具活力的國際金融科技中心的競爭力。

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記者：伍鍵文