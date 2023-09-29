【券商點睇】海外重點市場單店銷售亮眼 名創優品仍具較大市值空間

浙商證券表示，看好名創優品（09896）長期成長性，認為其仍有較大的市值空間，上調盈利預測並給予「買入」評級。另考慮到公司第三季IP產品銷售向好，以及四季海外旺季到來，該行預計2024至2025財年營業收入150.95億及191.29億元，按年分別增31.56%及26.73%；歸母淨利23.95億及30.32億元，按年分別增35.40%和26.58%。

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該行認為，名創優品是中國企業品牌出海的先驅之一，公司透過與全球成熟IP合作獲得客群流量，借助國內的高效供應鏈保持極致性價比，向海外輸出中國企業的創意設計。公司5月在美國紐約時代廣場開業的全球旗艦店，為首個進駐廣場的中國品牌，開業首日銷售額55萬元，首月銷售額850萬元。

此外，公司在海外重點市場單店銷售亮眼，截至3月31日，公司已在全球107個國家和地區開出首店。根據該行測算，該公司海外五大市場，北美、拉丁美洲、中東北非、歐洲、以及除中國的亞洲地區，在今年第二季平均單店GMV分別為220萬、183萬、183萬、84萬及66萬，其中北美、拉丁美洲、中東北非的店均GMV已超國內第三季單店，單店表現優異。

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根據以往經驗，受益於聖誕節等節日效應，該行認為即將到來的第四季度是公司海外銷售旺季，海外收入佔比的提高預計將進一步增厚公司利潤。

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記者：鄭昊彤