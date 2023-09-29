【券商點睇】受惠居民財富轉移至資本市場趨勢 券商估值重回具吸引力區間

交銀國際認為，頭部券商將充分受益於居民財富轉移到資本市場的中長期趨勢，以及資本市場機構化、國際化趨勢，維持證券業「同步」評級，亦維持HTSC（06886）、中信建投（06066）、中信証券（06030）和中金（03908）的「買入」評級。









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該行指出，市場整體窄幅震盪，9月A股創業板指數和科創50指數分別下跌5%和6%，中證500指數和滬深300指數跌幅在1至2%，上證綜指則基本持平。9月股票日均成交金額7200億元人民幣，前三季累計9000億元人民幣，較去年同期下降6.5%。1月至9月IPO募資額年減33%，IPO發延續上月的淨流出局面。



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該行續指，新發基金份額仍處歷史低位，且以債券基金為主，北向資金目前A股證券產業指數市淨率為1.25倍，為過去5年20%歷史低位，已回到本輪上漲的起點，估值亦重新回到有吸引力的區間。該行表示，期待經濟支持政策加大力度，推動經濟成長預期改善和股票市場估值回升。

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記者：鄭昊彤