  • 29°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩：高股息國有銀行仍為防守之選 維持民生銀行為行業首選

股樓投資 19:34 2023/09/29

分享：

分享：

摩根士丹利表示，在淨息差繼續收窄下，將其覆蓋內銀股的目標價平均下調12%，維持長期股本回報的預期不變，同時調整啤打系數，以反映投資及信貸增長放緩。不過該行亦料信貸需求將會溫和復甦，2025年下半年淨息差有望恢復穩定。

 

 

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

 

該行認為，以零售為主、且有較多財富管理業務的內銀，例如招商銀行（03968）及平安銀行（深：000001） 短期面對較大壓力，主要受累於費用率下調及消費復甦不平衡。而國有銀行在高股息率下，仍是防守之選，當局減少窗口指導及市場競爭緩和，有助穩定股本回報及淨息差，另認為郵儲銀行（01658）將會受惠農地升級及鄉郊發展。
 


 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

該行亦維持民生銀行（01988）為行業首選，認為在過去幾年消化風險、改變企業文化後，民生銀行已作好準備提升股本回報，相信可以重拾強勁的管理能力及業務策略。

 

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

溫股知新
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
郵儲銀行（01658） 銀行 行業 招商銀行（03968） 平安銀行（深：000001） 民生銀行（01988） 大行報告 目標價 買入 港股

上一篇文章

【券商點睇】海外重點市場單店銷售亮眼 名創優品仍具較大市值空間

下一篇文章

【大行報告】招銀：普拉達具稀缺價值 維持「買入」評級 目標價70元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款