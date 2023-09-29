【大行報告】大摩：高股息國有銀行仍為防守之選 維持民生銀行為行業首選

摩根士丹利表示，在淨息差繼續收窄下，將其覆蓋內銀股的目標價平均下調12%，維持長期股本回報的預期不變，同時調整啤打系數，以反映投資及信貸增長放緩。不過該行亦料信貸需求將會溫和復甦，2025年下半年淨息差有望恢復穩定。





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該行認為，以零售為主、且有較多財富管理業務的內銀，例如招商銀行（03968）及平安銀行（深：000001） 短期面對較大壓力，主要受累於費用率下調及消費復甦不平衡。而國有銀行在高股息率下，仍是防守之選，當局減少窗口指導及市場競爭緩和，有助穩定股本回報及淨息差，另認為郵儲銀行（01658）將會受惠農地升級及鄉郊發展。







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該行亦維持民生銀行（01988）為行業首選，認為在過去幾年消化風險、改變企業文化後，民生銀行已作好準備提升股本回報，相信可以重拾強勁的管理能力及業務策略。

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記者：鄭昊彤