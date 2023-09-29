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名日•九肚山下周招標推10伙　屬三房至四房樓王級單位

股樓投資 16:24 2023/09/29

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長實旗下沙田名日•九肚山今上載最新銷售安排，長實營業經理詹勳榮表示，將於10月3日起招標發售10伙特選三、四房分層單位，全部位於第1座中高層，戶戶坐向東南，而買家可獲車位認購權。

是次特選的5伙4房雙套連工作間（附設洗手間）屬第1座僅餘的頂級4房向海「大單邊」樓王，分別位於12、16、17、19及21樓C單位，實用面積1,226平方呎， 景觀開揚，主人房可遠眺八仙嶺及吐露港景色。其餘5伙3房1套連工作間（附設洗手間），位於12、15、16、20及21樓B單位，實用面積1,053平方呎，同為開揚向海的三房樓王，露台山海景觀。

當中以第1座21樓C單位為例：實用面積1,226 平方呎，客廳設有特大的觀景露台，視野寬廣，可俯瞰沙田海、 城門河景及馬鞍山郊野公園開揚景致，再加上3.15米層與層之間高度，空間感充裕，布局鮮明實用。

為配合週末及國慶假期，由9月30日起一連3天預約到場參觀的買家可獲贈精美朱古力禮盒 一份，名額有限，送完即止

 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

名日‧九肚山 九肚山 沙田 長實 一手市場

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