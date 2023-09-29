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【著數優惠】美國運通推「會員月」活動 卡會員享不同消費範疇優惠
Hot Talk 21:28 2023/09/29
美國運通（美：AXP）宣布，推出「會員月」活動，為信用卡會員提供涵蓋購物、餐飲、旅遊、娛樂等多個消費範疇優惠。
會員月其中一項優惠，是The Grounds 戶外影院體驗活動。將於10月12日至12月10日舉行，合資格會員於今年10月14日至15日、21日及22日期間放映的場次，可專享 85 折電影戲票優惠，並可於門票公開發售前 72 小時優先透過指定網站購買門票。會員同時可享餐飲禮遇，消費滿指定金額可免費獲贈爆谷乙包及檸檬特飲乙杯。
|類別
|優惠
|詳情
|日期
|娛樂
|The Grounds
|優先訂票、於10月14至22日期間，放映的場次可專享85折電影戲票優惠、餐飲優惠
|至12月10日
|旅遊
|香格里拉
|單一消費淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈
|至11月13日
|希爾頓
|消費累積淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈
|至12月11日
|Hotels.com
|於Hotels.com網站預訂指定酒店、住宿，享高達1,000元即時折扣優惠
|至10月31日
|購物
|Armani
|單一消費淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈
|至11月19日
|中原電器
|單一消費淨值滿1,000元，可享100元簽賬回贈
|至10月31日
|蓆夢思
|單一消費淨值滿15,000元，即可享 1,500元簽賬回贈，最多可享 3 次回贈
|至12月31日
|HK Liquor Store
|單一消費淨值滿1,500至，即可享150元簽賬回贈
|至10月28日
|餐飲
|Cova
|於餐廳晚市堂食（晚上 6 時後），單點項目及晚市套餐可享八折優惠
|至11月30日
|DiningCity
|指定餐廳可享高達七折優惠
|至12月31日
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記者：伍鍵文
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