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【著數優惠】美國運通推「會員月」活動　卡會員享不同消費範疇優惠

Hot Talk 21:28 2023/09/29

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美國運通（美：AXP）宣布，推出「會員月」活動，為信用卡會員提供涵蓋購物、餐飲、旅遊、娛樂等多個消費範疇優惠。

會員月其中一項優惠，是The Grounds 戶外影院體驗活動。將於10月12日至12月10日舉行，合資格會員於今年10月14日至15日、21日及22日期間放映的場次，可專享 85 折電影戲票優惠，並可於門票公開發售前 72 小時優先透過指定網站購買門票。會員同時可享餐飲禮遇，消費滿指定金額可免費獲贈爆谷乙包及檸檬特飲乙杯。

類別優惠詳情日期
娛樂The Grounds優先訂票、於10月14至22日期間，放映的場次可專享85折電影戲票優惠、餐飲優惠至12月10日
旅遊香格里拉單一消費淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈至11月13日
希爾頓消費累積淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈至12月11日
Hotels.com於Hotels.com網站預訂指定酒店、住宿，享高達1,000元即時折扣優惠至10月31日
購物Armani單一消費淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈 至11月19日
中原電器單一消費淨值滿1,000元，可享100元簽賬回贈至10月31日
蓆夢思單一消費淨值滿15,000元，即可享 1,500元簽賬回贈，最多可享 3 次回贈至12月31日
HK Liquor Store單一消費淨值滿1,500至，即可享150元簽賬回贈至10月28日
餐飲Cova於餐廳晚市堂食（晚上 6 時後），單點項目及晚市套餐可享八折優惠至11月30日
DiningCity指定餐廳可享高達七折優惠至12月31日
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記者：伍鍵文

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