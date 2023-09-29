【著數優惠】美國運通推「會員月」活動　卡會員享不同消費範疇優惠

美國運通（美：AXP）宣布，推出「會員月」活動，為信用卡會員提供涵蓋購物、餐飲、旅遊、娛樂等多個消費範疇優惠。

會員月其中一項優惠，是The Grounds 戶外影院體驗活動。將於10月12日至12月10日舉行，合資格會員於今年10月14日至15日、21日及22日期間放映的場次，可專享 85 折電影戲票優惠，並可於門票公開發售前 72 小時優先透過指定網站購買門票。會員同時可享餐飲禮遇，消費滿指定金額可免費獲贈爆谷乙包及檸檬特飲乙杯。

類別 優惠 詳情 日期 娛樂 The Grounds 優先訂票、於10月14至22日期間，放映的場次可專享85折電影戲票優惠、餐飲優惠 至12月10日 旅遊 香格里拉 單一消費淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈 至11月13日 希爾頓 消費累積淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈 至12月11日 Hotels.com 於Hotels.com網站預訂指定酒店、住宿，享高達1,000元即時折扣優惠 至10月31日 購物 Armani 單一消費淨值滿3,000元，可享600元簽賬回贈 至11月19日 中原電器 單一消費淨值滿1,000元，可享100元簽賬回贈 至10月31日 蓆夢思 單一消費淨值滿15,000元，即可享 1,500元簽賬回贈，最多可享 3 次回贈 至12月31日 HK Liquor Store 單一消費淨值滿1,500至，即可享150元簽賬回贈 至10月28日 餐飲 Cova 於餐廳晚市堂食（晚上 6 時後），單點項目及晚市套餐可享八折優惠 至11月30日 DiningCity 指定餐廳可享高達七折優惠 至12月31日

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記者：伍鍵文