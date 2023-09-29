【政府工】勞工處請二級助理勞工事務主任 最少月入32,430元 頂薪60,065元

政府工作被視為一個薪高糧準的職業，穩定的工作及與薪金，想有相對穩定的就業機會和薪資待遇，可以考慮。勞工處近日請二級助理勞工事務主任，人工最少月入32,430元，頂薪更有60,065元，而且工作穩定。勞工事務主任需要擁有多種才能的勞工行政專業人員。他們會獲輪調到勞工處的不同崗位，協助制訂和推行勞工政策、促進和諧的勞資關係、執行勞工法例、及為求職者和僱主提供就業服務。他們需掌握勞工法例、調停及執法技巧、各種人力資源管理措施和勞動市場運作等專業知識。勞工事務主任需與不同的相關人士協作，包括僱主和僱員、工會、商會、相關的委員會和其他地區的勞工部門等。

申請人須：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2023年12月2日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任／運輸主任聯合招聘考試(下稱「聯合招聘考試」)中考獲及格成績。

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撰文：陳玉蓮