【夜經濟】和記電訊一連三個星期五、六指定SUPREME及3香港門市延長服務時間 晚市快閃優惠精選產品低至3折

全城講「夜經濟」，不少商戶響應「香港夜繽紛」項目，積極推動本地夜間消費。和記宣佈指定SUPREME及3香港門市於本星期起，一連三個星期五、六延長服務時間至晚上10時，更推出快閃驚喜優惠，當中包括以3折購買人氣耳機。

三星期快閃優惠

Shure AONIC 215 UNI Isolating 耳機3折震撼折扣(原價$968)、每週特選產品包括飛利浦無線充電器、Verbatim雙端口充電器、藍牙喇叭及網絡攝影機等 7折優惠，而每家門市亦各自有不同驚喜禮遇。

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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撰文：陳玉蓮