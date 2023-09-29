  • 33°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夜經濟】和記電訊一連三個星期五、六指定SUPREME及3香港門市延長服務時間 晚市快閃優惠精選產品低至3折

理財智慧 16:03 2023/09/29

分享：

分享：

全城講「夜經濟」，不少商戶響應「香港夜繽紛」項目，積極推動本地夜間消費。和記宣佈指定SUPREME及3香港門市於本星期起，一連三個星期五、六延長服務時間至晚上10時，更推出快閃驚喜優惠，當中包括以3折購買人氣耳機。

三星期快閃優惠 

Shure AONIC 215 UNI Isolating 耳機3折震撼折扣(原價$968)、每週特選產品包括飛利浦無線充電器、Verbatim雙端口充電器、藍牙喇叭及網絡攝影機等 7折優惠，而每家門市亦各自有不同驚喜禮遇。

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新
【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

日本「國民家品店」NITORI 旗艦店MegaBox正式開業 佔地2萬平方呎 買滿$200即減$20，詳見【下一頁

點擊圖片放大
+6
+5

 

【夜消費優惠】海港城逢星期二6pm後戲票買一送一  低至$20一張 再送$100美食現金券，詳見【下一頁

 

點擊圖片放大
+4
+3

【Wealth封面故事】(有片) 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態，詳見【下一頁
 

雷賢達獨家專訪90分鐘足本播放: 請按此 

立即訂閱《iMoney》收看雷賢達獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

 

【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !詳見【下一頁


 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
夜經濟 香港夜繽紛 陳玉蓮 雷賢達 財務自由 DJ MegaBox 家品 喇叭 美食

上一篇文章

【政府工】勞工處請二級助理勞工事務主任 最少月入32,430元 頂薪60,065元

下一篇文章

【券商點睇】建築設備租賃需求上升 宏信建發為成長行業領頭羊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款