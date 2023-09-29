美大學學生控改網課損權益 校方同意賠逾2300萬

美國常春藤名校之一的康奈爾大學（Cornell University）被2020年度學生提出集體訴訟，控訴校方在新冠疫情時取消面授課堂損害他們權益。校方最終同意，賠償300萬美元（約2,348萬港元）。

美委員會起訴Tesla 控涉種族歧視非裔員工 【下一頁】

康奈爾大學上周在校園報章發出簡短公告，表示已與集體訴訟被告達成協議，願意賠償300萬美元完結訴訟。但校方否認，任何違約及其他違法行為指控。大學公關副主席Joel Malina表示，十分高興雙方達成符合互相利率的和解協議。

訴訟源起於2020年4月，當年春天入學的Alec Faber指控大學，取消面授課堂的決定涉及違約及不當獲利。訴訟於8月24日改為學生的集體訴訟。

拜登狠批特朗普 「MAGA威脅美國民主」 【下一頁】

Faber指當日改為網上授課屬正確決定，但學生因此被剝奪獲得真人指導的益處，亦無法享受已經支付費用的校園設備﹑學校活動及其他福利與服務，並控訴大學拒絕或未有歸還足夠金額的已支付學費及其他費用。

學生可以在11月9日前選擇接受賠款或反對協議，最終聽證會將在12月13日舉行。根據法庭文件，康奈爾大學有超過2.4萬註冊學生，按照協議合資格學生每人可獲分125美元（約978港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培