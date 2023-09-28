【超級黃金周】攜程：超級黃金周首日旅遊訂單增2.8倍 出境遊訂單按年颷11倍

內地中秋+國慶超級黃金周展開，攜程集團（09961）數據顯示，首日（9月29日）各地遊客量暴增，整體旅遊訂單較去年「十一」首日增長2.8倍，相較今年「五一」首日增長20%。

攜程股價周五中午報280元，升2.9%，成交額1.7億元。

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在長假出遊、回家探親、周邊度假、跨城看演出等多重因素推動下，今年「十一」創下熱度新高。從出遊節奏看，「十一」假期首日即高峰，9月29日單日訂單量為8天假期之冠，機票、景區門票、酒店、民宿等訂單同比增長明顯。

攜程數據顯示，「十一」假期首日，租車自駕遊訂單較去年「十一」首日增長近2倍，較2019年「十一」首日增長1.6倍。

同時，出境遊加速復甦，「十一」假期首日出境訂單較今年「五一」增長54%，較去年「十一」首日增長11倍。其中，泰國出境遊訂單按年增長超28倍，已基本恢復至2019年同期水平。

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記者：李兆明