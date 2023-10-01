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【F1科技】F1賽事巨量數據難處理　夥Lenovo解痛點

10:00 2023/10/01

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每場F1激戰都會用到超過120部賽道攝影機、車載攝影機，還有賽事即時的圈速數據，覆蓋的數據遠超大眾想像。

國際殿堂級盛事F1世界一級方程式錦標賽，多年來深受全球車迷愛戴，每年更吸引成千上萬的觀眾參與。不過，要維持觀眾投入度，無法單單只靠20位車手，駕駛著頂級跑車傾力在賽道上奔馳。同時也需要一眾幕後功臣利用各種科技技術，將賽事以有趣的方法實時帶到全世界，方可加強觀眾的體驗感，從而持續使大眾著迷。

【F1日本分站賽】F1夥Lenovo研新設計　分站冠軍親吻獎盃將亮燈　本周日首次亮相（有片）

【3D屏幕】Lenovo發布「ThinkVision27」3D屏幕　支援裸眼3D影像顯示  

每場F1賽事，賽車飛馳而過，要清楚捕捉這些賽車的極限且傳遞到全世界，絕非易事。每場激戰都會用到超過120部賽道攝影機、車載攝影機，還有賽事即時的圈速數據，所覆蓋的數據遠超大眾想像。

於F1工作超過10年、現任職IT系統及支援部門主管Amie Smith於日本站賽前接受訪問時透露，近年科技技術的進化速度快，F1作為科技數據驅動的運動，自然也需要加速應用。

F1 IT系統及支援部門主管Amie Smith坦言，要確保賽季能夠順利進行、將數據資訊精準且沒有延遲下帶給車隊，以及各大精彩片段予觀眾，背負着極大壓力。（曾曉汶攝）

如為了讓觀眾有更真實的體驗，除了會在賽道設置攝錄機，近年也在賽車車身、車手頭盔等裝設鏡頭，其中每場排位賽收集超過72 GB資料片段、正賽則有超過460 GB片段；同時也會將車隊無線電訊號以及車手和賽車回傳的資料數據，即時向觀眾揭露，「所以在這些情況下，每場賽事傳輸至少500 TB數據。」而作為IT部門，要確保賽季能夠順利進行、將數據資訊精準且沒有延遲的情況下帶給車隊，以及各大精彩片段予觀眾，確實背負著極大壓力。

尋求穩定可靠夥伴　助監控各種情況

Smith補充，由於F1全季賽事需要不斷橫跨歐﹑美﹑亞三大洲，所以每一次都要將所有IT設備運輸到各個不同地方，並且面對不同的天氣情況，「但由於團隊只有約50人，要處理所有IT相關的問題，並且全面監控各種情況，實在不容易。」因此，F1去年探討與Lenovo合作的機會，盼能借助Lenovo提供的技術支援，包含硬體設備、高效能運算與伺服器解決方案，來應對相關挑戰。

Smith以數據儲存為例，Lenovo會在各個會場協助設置伺服器，並確保數據能夠跟隨F1團隊走遍世界各地，她多次強調，鑑於F1在各地舉行賽事，所以必須尋求穩定以及可靠的夥伴，讓IT設備能夠在不同地方都順利運作。另外，Lenovo也提供專家諮詢服務，Smith直言：「在專家的協助下，讓我們輕鬆不少。」

研拓AR及VR　車迷更投入

至於未來F1會否有更多新科技應用？Lenovo方案與服務業務集團亞太區總經理Fan Ho則透露，目前正與F1探討AR及VR的發展可能性，來提升車迷的投入度。而在日本站，Lenovo也首次在Paddock Club設置混合實境頭盔ThinkReality VRX，予車迷試玩。

Lenovo首次在F1日本站Paddock Club設置混合實境頭盔ThinkReality VRX，予車迷試玩。（曾曉汶攝）

記者：曾曉汶　日本直擊報道

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