【停擺危機倒數】美國政府停擺倒數15小時　共和黨仍未有共識（不斷更新）

▲ 美國停擺危機倒數（不斷更新）

美國政府新一屆財政預算案須於10月1日前通過，否則政府需要關門，除了共和及民主兩黨的博弈，市場資金亦博弈，一方面對賭政府停擺風險之下，沽空美國國債，壓低債價刺激債息上升；但另一方面，仍有避險資金認為無處可避，仍以買入美債為先，刺激債價上升，債息下跌。現時距離停擺不足兩日。

【18：00】麥卡錫在一次黨內核心小組閉門會議上表示，20名共和黨人倒戈讓他感到難堪，包括了Matt Gaetz、Andy Biggs、Eli Crane等。

眾議院共和黨領袖告知議員周六將進行投票，但目前尚不清楚他們將就什麼進行投票。麥卡錫周五表示，可能是一項為政府提供資金的兩黨法案，但該法案不包含為烏克蘭提供額外緊急資金，但這是白宮的關鍵要求。

麥卡錫在離開閉門會議時表示，「我認為一份不含烏克蘭的法案，或許能夠獲得通過。」

幾個小時後，麥卡錫收回了他提出推動參議院法案的明顯意願。

當地時間晚上9時30分，他表示，「今晚與眾議院共和黨人會面後，很明顯，這項被誤導的參議院法案沒有前進的道路，一到就胎死腹中。」

【06：00】美國共和黨眾議院議長麥卡錫通知同僚，取消原定周六起休會兩周的安排，要求眾議員留在首都華盛頓，希望解決華府停擺危機。

【02：05】昨日鬧大交的共和黨黨團會議，將4點開會。投票將在明天繼續。

【02：00】眾議院未能通過一項短期支出法案，最終投票結果為 198 比 232，超過 20 名共和黨人跨黨派反對自己黨派的法案。

白宮譴責眾議院共和黨核心小組採取邊緣政策（達到戰爭邊緣，從而說服對方屈服的一種戰略術語），並駁回了麥卡錫關在政府關門期間，不會領取薪水的建議。

白宮表示，拜登將在未來幾天繼續與國會對話，但堅稱任何支出法案的核心要素，須部份贊同較早前的債務上限協議。

參議院較早前已以76 比 22 輕鬆通過了自己的短期融資法案。

90歲的加州民主黨參議員Dianne Feinstein缺席參議院投票，因周四晚在華盛頓的家中去世。

====29/9/2023====

【22：59】花旗：政府可能會短時間關閉，由於數百萬政府僱員沒有拿到工資，而且政府可自由支配支出約佔國內生產總值的 1.9%，政府關門可能會使 GDP 每周減少 0.1 個百分點。不過，短時間後重新開門，影響其實不大，股市也會反彈，但關閉時間越長，疲軟的影響就愈明顯。

花旗表示，最近的市場表現表明股市可能預計這次停擺時間會更長，這次拋售並非憑空出現，利率上升是一個顯著特徵。

花旗指，企業收入與政府有關的股份，包括輝瑞Pfizer （美：PFE），Accenture （美：ACN）， RTX （美：RTX）， Honeywell （美：HON）， 波音Boeing （美：BA）， Lockheed Martin （美：LMT）， 通用電器General Electric （美：GE）， CVS Health （美：CVS）， Northrop Grumman （美：NOC） 以及 General Dynamics （美：GD），觀察政察風險。

【22：52】眾議院將於週五就一項黨派短期支出法案進行投票，該法案不可能在參議院獲得通過，白宮也同意該法案稱總統拜登不會簽署。

《削減開支和邊境安全法案》將為政府提供資金直至10 月31 日。

麥卡錫力撐：「我們實際上需要採取權宜之計，讓眾議院能夠繼續完成工作，確保我們的軍隊得到報酬，確保我們的邊境人員在完成我們應該做的工作時，得到報酬。」

麥卡錫暫處下風，他需要時間處理黨內共識。

【22：46】麥卡錫制定黨派投票計劃，政府關門的擔憂增加

【22：20】自從最高法院推翻免除學生債務計劃後，拜登宣布新計劃，教育部第二度考慮免除學生貸款，今次將聚焦特定群體，例如經濟困難，或一些逾10年前已開始還款的人。

【22：10】拜登將否決眾議院共和黨邊境安全、支出法案

【21：15】文件顯示，眾議院共和黨人讓聯邦政府運作到10月31日，並削減大多數聯邦機構30%的經費，國防部、國土安全部和退伍軍人事務部不受影響。眾議院將於周五表決。

民主黨人尚未同意，也不清楚共和黨是否有足夠票數在眾議院通過這項提案，此外，法案不可能於政府關門大限前在參議院過關。

【13：30】美國眾議院共和黨人發佈臨時法案，爲美國政府提供資金，但部未有詳細資料，參議院正在審議自己的措施，以維持政府開放。

【05：05】Matt Gaetz與麥卡錫在黨團會議發生爭執，並用粗言直罵麥卡錫，他指麥卡錫發動群眾誹謗他，麥卡錫指，其法律團隊已叫Matt Gaetz停止有關言論，外電引述消息指，當時麥卡錫在房內回應，「我不怕你的」。其後麥卡錫向全國共和黨國會委員會（NRCC）捐出500萬美元。Gaetz則指，「其中有多少來自 FTX 或 Sam Bankman-Fried？」當時一位共和黨員用粗口直斥，另一位亦說：「卑鄙」。

【05：00】外電以continuing resolution或簡稱CR來形容這些臨時法案，CR為共和黨極右派最反對的做法，他們認為華盛頓需要打破將支出辯論推遲到最後一刻的循環，然後透過領導層敲定的綜合方案。

麥卡錫辯稱，他的計劃不是CR，法案將大幅削減預算，並包括保守的邊境事項。

共和黨極右派眾議員Matt Gaetz說，無論它叫甚麼，都會反對。指美國人有足夠才智，去判斷是否持續，他們可能對你做的事情繼續抱負面情緒。

相關文章：【債務上限】美國政府停擺倒數9天 共和黨投票前爆內亂 眾議院直接休會到下周二

相關文章：【美國經濟】IMF：美國政府停擺或損害經濟 指風險可避免、敦促盡早達成共識

記者：譚志偉