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【停擺危機倒數】共和黨內訌怒罵「卑鄙」　共和黨公布臨時法案　爲美國政府提供資金（不斷更新）

股市 13:38 2023/09/29

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美國停擺危機倒數（不斷更新）

美國政府新一屆財政預算案須於10月1日前通過，否則政府需要關門，除了共和及民主兩黨的博弈，市場資金亦博弈，一方面對賭政府停擺風險之下，沽空美國國債，壓低債價刺激債息上升；但另一方面，仍有避險資金認為無處可避，仍以買入美債為先，刺激債價上升，債息下跌。現時距離停擺不足兩日。

【13：30】美國眾議院共和黨人發佈臨時法案，爲美國政府提供資金，但部未有詳細資料，參議院正在審議自己的措施，以維持政府開放。

【05：05】Matt Gaetz與麥卡錫在黨團會議發生爭執，並用粗言直罵麥卡錫，他指麥卡錫發動群眾誹謗他，麥卡錫指，其法律團隊已叫Matt Gaetz停止有關言論，外電引述消息指，當時麥卡錫在房內回應，「我不怕你的」。其後麥卡錫向全國共和黨國會委員會（NRCC）捐出500萬美元。Gaetz則指，「其中有多少來自 FTX 或 Sam Bankman-Fried？」當時一位共和黨員用粗口直斥，另一位亦說：「卑鄙」。

【05：00】外電以continuing resolution或簡稱CR來形容這些臨時法案，CR為共和黨極右派最反對的做法，他們認為華盛頓需要打破將支出辯論推遲到最後一刻的循環，然後透過領導層敲定的綜合方案。

麥卡錫辯稱，他的計劃不是CR，法案將大幅削減預算，並包括保守的邊境事項。

共和黨極右派眾議員Matt Gaetz說，無論它叫甚麼，都會反對。指美國人有足夠才智，去判斷是否持續，他們可能對你做的事情繼續抱負面情緒。

 

 

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記者：譚志偉

 

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