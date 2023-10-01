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【停擺危機】白宮表示拜登將簽署生效臨時支出法案　環球股市望抒壓　援助烏克蘭法案拆開進行（不斷更新）

股市 10:45 2023/10/01

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美國停擺危機倒數（不斷更新）

美國政府新一屆財政預算案終於可在10月1日前通過，避過了關門危機，臨時撥款法案將提供45天短期撥款，分配救災資金，但不包括邊境措施及烏克蘭援助資金，，以令法案獲得最大認同，美國長債息有望回軟，有望刺激環球股市反彈，不過，臨近下一次11月17日限期時，勢必再掀波動。

美國政府關門前時間表：

美國東部時間上午 9：30：眾議院共和黨人在國會大廈舉行會議。在此前周五晚上舉行的另一次會議上，麥卡錫提出了一項為期 45 天的預算，將為救災提供資金，但邊境保安和烏克蘭都沒有提供支持。該決議並未獲得通過，並且可能會繼續發生變化。

美國東部時間上午 10 點：眾議院開始周六會議。共和黨眾議員Tim Burchett表示，眾議院本應在早上7時開始。

美國東部時間上午 11：45：眾議院共和黨二號人物 Steve Scalise 宣布，眾議院將對一項 持續決議（CR）進行投票，該 CR 將提供截至 11 月中旬的預算。

美國東部時間中午 12 點：參議院將繼續開會

美國東部時間下午 1 點左右：參議院將就一項兩黨持續決議（CR）舉行第三次程序性投票，該決議將使政府在短期內得到資助。該 CR 需要 60 票才能推進。前兩次程序性投票分別於 9 月 26 日和 9 月 28 日進行，當時獲得 77 票贊成，獲得 76 票贊成。如果程序性投票通過，辯論將開始長達 30 小時。

東部時間晚上 11：59：政府關門之前，通過預算協議的最後期限。

  • 政府停擺影響：
  • 1.國家公園關閉
  • 2.數萬名國防部員工無人工
  • 3.逾200 萬名軍人和超過 150 萬名文職無人工

====

【華盛頓：22：20；香港：10：20】國防部長呼籲在臨時撥款法案通過後，立即向烏克蘭提供更多援助

【華盛頓：22：05；香港：10：05】 臨時法案目前正在送交白宮，預計拜登總統將在該文件抵達後立即簽署。

【華盛頓：22：00；香港：10：00】 兩黨參議院領導層表示，他們支持「在未來幾周內」投票支持為烏克蘭提供更多資金

【華盛頓：21：45；香港：09：45】 拜登稱最後一刻通過臨時法案，是人為製造的危機

【華盛頓：21：30；香港：09：30】 9 名投票反對臨時撥款法案的共和黨參議員

Tennessee Sen. Marsha Blackburn、Indiana Sen. Mike Braun、Texas Sen. Ted Cruz、Tennessee Sen. Bill Hagerty、Utah Sen. Mike Lee、Kansas Sen. Roger Marshall、Kentucky Sen. Rand Paul、Missouri Sen. Eric Schmitt、Ohio Sen. JD Vance，普遍原因仍是邊境措施及援助烏克蘭

【華盛頓：21：20；香港：09：20】參議院88:9通過臨時撥款，

【華盛頓：21：20；香港：09：20】拜登目前正在等待簽署資金法案

【華盛頓：21：15；香港：09：15】眾議院民主黨領導層表示，麥卡錫預計將推動一項單獨的烏克蘭援助法案

【華盛頓：20：15；香港：08：15】參議院進行投票

【華盛頓：20：00；香港：08：00】舒默和麥康奈爾在投票前，承諾向烏克蘭提供進一步援助

【華盛頓：17：30；香港：05：30】共和黨強硬派對麥卡錫依靠民主黨選票通過臨時法案感到憤怒。

【華盛頓：17：10；香港：05：10】民主黨Joe Manchin表示，參議院預計將在大約1小時內投票接受眾議院法案。

【華盛頓：17：00；香港：05：00】民主黨人惟一投反對票的Mike Quigley表示，他這樣做是因為缺乏對烏克蘭的援助。

【華盛頓：16：30；香港：04：30】在眾議院投票前，民主黨眾議員Jamaal Bowman拉響了火警警報，麥卡錫表示，眾議院道德委員會應該調查這起事件。

【華盛頓：16：00；香港：04：00】拜登政府警告稱，未能批准新的烏克蘭援助，將對戰爭造成嚴重後果。

【華盛頓：15：30；香港：03：30】參議院3:45 左右開會。

【華盛頓：15：25；香港：03：25】麥卡錫批評了多次投票反對他的共和黨同僚，「如果會議中有成員不允許你投票支持撥款法案，不想要綜合方案，也不會投票支持臨時法案——那麼唯一的答案就是關閉而不給我們的軍隊發工資——我不想成為該團隊的一員。」麥卡錫在眾議院投票後表示。

 

【華盛頓：15：10；香港：03：10】白宮建議支持臨時支出法案，為政府提供資金。白宮官員表示，該法案保持政府開放，包括救災和聯邦航空局資金；亦不包括早期版本眾議院法案中對政府項目的大幅削減開支；白宮希望麥卡錫能夠透過單獨的措施，兌現他對烏克蘭的支持。

【華盛頓：14：48；香港：02：48】眾議院通過45天臨時支出法案，將提交參議院。其中包括自然災害援助，但不包括為烏克蘭或邊境保安提供額外資金。最終投票結果為 335 比 91。民主黨人惟一投反對票的是Mike Quigley。

共和黨支持：125；反對91；棄權：5

民主黨支持：209；反對1；棄權：2

【華盛頓：14：47；香港：02：47】消息指，就在共和黨臨時方案在眾議院投票前，消息指眾議院民主黨人在閉門會議最終結果，是支持共和黨的短期支出法案。

【華盛頓：14：36；香港：02：36】眾議院已開始就一項避免政府關閉並為聯邦政府提供為期 45 天資金的權宜措施進行投票。

該法案需要眾議院三分之二多數才能通過。

【華盛頓：13：57；香港：01：57】為期 45 天的方案不包括烏克蘭資金，自俄羅斯烏克蘭戰爭以來，美國已動用了價值超過430億美元的援助資金。民主黨要求90分鐘來宣讀方案，但遭到拒絕。

Hakeem Jeffries表示，作為民選代表，我們應該像綿羊一樣盲目地投票，而你的信譽一次又一次被削弱。民主黨人Jared Moskowitz、Juan Vargas已表示會投贊成票。

臨時方案https：//docs.house.gov/billsthisweek/20230925/CR.pdf

【華盛頓：13：48；香港：01：48】眾議院恢復45天方案辯論，眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries正在使用無限制的發言時間，他要求共和黨同意拜登的支出水平。

民主黨使用「信守承諾」口號，Jeffries獲得雷動掌聲。他發言時暗示拉布，「我今天站起來與美國人民進行對話。所以請係好安全帶，因為這可能需要一段時間」。

【華盛頓：13：45；香港：01：45】參議院正在使用一種稱為「現場法定人數召集」的程序策略，要求所有參議員親自到場，推遲對自己版本法案的程序投票。

【華盛頓：13：44；香港：01：44】眾議院民主黨核心小組主席Pete Aguilar表示，不包括為烏克蘭提供資金，「這是一個大問題」

【華盛頓：12：19；香港：00：19】白宮官員目前正在與眾議院民主黨人就眾議院議長麥卡錫提出的 45 天短期支出法案進行磋商，民主黨反應不一，並呼籲要有更多時間來審查這項權宜法案。

民主黨眾議員Jared Moskowitz表示，會支持共和黨法案，作為國會前緊急管理主任，不會投票反對全額救災援助資金。

眾議院撥款委員會民主黨領袖Rosa DeLauro表示，強烈反對該法案，「在政府關門的前一天，大多數人仍在向牆上扔任何東西，看看是否有東西可以黏住」。

【華盛頓：9：00；香港：21：00】預計停工將對全國範圍產生重大影響，從航空到清潔飲用水，許多政府府部門工作將會停止。

眾議院共和黨將於9時30分，舉行閉門會議。暫時延期到11月17日的方案，遭到不少反對。

麥卡錫周五在國會大廈舉行兩小時會議後表示，會上提出了幾種不同的選擇，包括將參議院方案提交眾議院，或通過排除烏克蘭資金的短期方案，但對於提出什麼以避免政府關閉仍未有共識。

【18：00】麥卡錫在一次黨內核心小組閉門會議上表示，20名共和黨人倒戈讓他感到難堪，包括了Matt Gaetz、Andy Biggs、Eli Crane等。

眾議院共和黨領袖告知議員周六將進行投票，但目前尚不清楚他們將就什麼進行投票。麥卡錫周五表示，可能是一項為政府提供資金的兩黨法案，但該法案不包含為烏克蘭提供額外緊急資金，但這是白宮的關鍵要求。

麥卡錫在離開閉門會議時表示，「我認為一份不含烏克蘭的法案，或許能夠獲得通過。」

幾個小時後，麥卡錫收回了他提出推動參議院法案的明顯意願。

當地時間晚上9時30分，他表示，「今晚與眾議院共和黨人會面後，很明顯，這項被誤導的參議院法案沒有前進的道路，一到就胎死腹中。」

【06：00】美國共和黨眾議院議長麥卡錫通知同僚，取消原定周六起休會兩周的安排，要求眾議員留在首都華盛頓，希望解決華府停擺危機。

【02：05】昨日鬧大交的共和黨黨團會議，將4點開會。投票將在明天繼續。

【02：00】眾議院未能通過一項短期支出法案，最終投票結果為 198 比 232，超過 20 名共和黨人跨黨派反對自己黨派的法案。

白宮譴責眾議院共和黨核心小組採取邊緣政策（達到戰爭邊緣，從而說服對方屈服的一種戰略術語），並駁回了麥卡錫關在政府關門期間，不會領取薪水的建議。

白宮表示，拜登將在未來幾天繼續與國會對話，但堅稱任何支出法案的核心要素，須部份贊同較早前的債務上限協議。

參議院較早前已以76 比 22 輕鬆通過了自己的短期融資法案。

90歲的加州民主黨參議員Dianne Feinstein缺席參議院投票，因周四晚在華盛頓的家中去世。

====29/9/2023====

【22：59】花旗：政府可能會短時間關閉，由於數百萬政府僱員沒有拿到工資，而且政府可自由支配支出約佔國內生產總值的 1.9%，政府關門可能會使 GDP 每周減少 0.1 個百分點。不過，短時間後重新開門，影響其實不大，股市也會反彈，但關閉時間越長，疲軟的影響就愈明顯。

花旗表示，最近的市場表現表明股市可能預計這次停擺時間會更長，這次拋售並非憑空出現，利率上升是一個顯著特徵。

花旗指，企業收入與政府有關的股份，包括輝瑞Pfizer （美：PFE），Accenture （美：ACN）， RTX （美：RTX）， Honeywell （美：HON）， 波音Boeing （美：BA）， Lockheed Martin （美：LMT）， 通用電器General Electric （美：GE）， CVS Health （美：CVS）， Northrop Grumman （美：NOC） 以及 General Dynamics （美：GD），觀察政察風險。

【22：52】眾議院將於週五就一項黨派短期支出法案進行投票，該法案不可能在參議院獲得通過，白宮也同意該法案稱總統拜登不會簽署。

《削減開支和邊境安全法案》將為政府提供資金直至10 月31 日。

麥卡錫力撐：「我們實際上需要採取權宜之計，讓眾議院能夠繼續完成工作，確保我們的軍隊得到報酬，確保我們的邊境人員在完成我們應該做的工作時，得到報酬。」

麥卡錫暫處下風，他需要時間處理黨內共識。

【22：46】麥卡錫制定黨派投票計劃，政府關門的擔憂增加

【22：20】自從最高法院推翻免除學生債務計劃後，拜登宣布新計劃，教育部第二度考慮免除學生貸款，今次將聚焦特定群體，例如經濟困難，或一些逾10年前已開始還款的人。

【22：10】拜登將否決眾議院共和黨邊境安全、支出法案

【21：15】文件顯示，眾議院共和黨人讓聯邦政府運作到10月31日，並削減大多數聯邦機構30%的經費，國防部、國土安全部和退伍軍人事務部不受影響。眾議院將於周五表決。

民主黨人尚未同意，也不清楚共和黨是否有足夠票數在眾議院通過這項提案，此外，法案不可能於政府關門大限前在參議院過關。

【13：30】美國眾議院共和黨人發佈臨時法案，爲美國政府提供資金，但部未有詳細資料，參議院正在審議自己的措施，以維持政府開放。

【05：05】Matt Gaetz與麥卡錫在黨團會議發生爭執，並用粗言直罵麥卡錫，他指麥卡錫發動群眾誹謗他，麥卡錫指，其法律團隊已叫Matt Gaetz停止有關言論，外電引述消息指，當時麥卡錫在房內回應，「我不怕你的」。其後麥卡錫向全國共和黨國會委員會（NRCC）捐出500萬美元。Gaetz則指，「其中有多少來自 FTX 或 Sam Bankman-Fried？」當時一位共和黨員用粗口直斥，另一位亦說：「卑鄙」。

【05：00】外電以continuing resolution或簡稱CR來形容這些臨時法案，CR為共和黨極右派最反對的做法，他們認為華盛頓需要打破將支出辯論推遲到最後一刻的循環，然後透過領導層敲定的綜合方案。

麥卡錫辯稱，他的計劃不是CR，法案將大幅削減預算，並包括保守的邊境事項。

共和黨極右派眾議員Matt Gaetz說，無論它叫甚麼，都會反對。指美國人有足夠才智，去判斷是否持續，他們可能對你做的事情繼續抱負面情緒。

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記者：譚志偉

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