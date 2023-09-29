  • 33°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【JPEX案】警方：已在港澳兩地共拘捕16名香港居民　周二至周四凍結2400萬資產　部分目標人士已離港（不斷更新）

股市 16:05 2023/09/29

分享：

分享：

【JPEX案】警方下午3時半召開記者會　交代JPEX案進展

無牌虛擬資產交易平台JPEX案，牽涉的名人及KOL愈來愈多，JPEX受害者也不斷增加。本港警方聯同澳門司警於本周二至四在港澳兩地就JPEX案作出行動，再拘捕4人，檢獲及凍結2400萬元資產，並在其中一名被捕人士的住所發現大批已被銷毁的文件，另亦鎖定一批涉案目標人物，但當中部分人已經離開本港。

點擊圖片放大
+3
+2

【16：05】警方記者會完結

【16：05】不會講述4名被捕人士角色，目前被捕人士大多數為OTC相關人士，但警方的調查已進入詐騙網絡較為核心的部門

【16：04】相信JPEX案涉及金額不止15億元，因部分受害人可能被報案

【16：03】整個行動在香港拘捕16名人士，澳門扣捕2名人士，全部為香港居民，至於澳門當地資金如何處理，雙方要進一步商討，但港澳兩地警方關係良好

【16：02】非常龐大及複雜的調查，故不會低估有關調查，故刑事部所有人士都會參與有關調查，希望能拘捕涉案人士

【16：00】枱上展示的只是部門證物，因大部分檢獲的證物均是現金，故不能全數展示出來。對於已銷毀多少證物，難以估計，但部分人士將證物放滿浴缸

【15：56】追蹤JPEX資產方面，循電子錢包及銀行戶口兩方面追蹤

【15：55】覺得調查已去到較核心，但幕後主腦有多少人，尚未清楚

【15：54】沒有掌握到最新被捕的港澳4名涉案人士有黑社會背景

【15：53】資金流向方面，除追蹤電子錢包，還會追蹤實體銀行的個人資產，並作出凍結，因此會與本地銀行及海外金融機會保持溝通，加強攔截欠款

【15：52】澳門兩名被捕人士，已被帶到澳門法院，會與澳門執法機關進行商討，若澳門法院判處還押，便要時間等待，但澳門法院將其驅逐出境，便會在港拘捕有關人士

【15：51】至於網紅角色，現階段不作討論

【15：50】警方到賭場調查，除因騙案一般愛揮霍，也因洗黑錢常見的手法便是在賭場洗錢，故在澳門被捕人士都在賭場有大量戶口

【15：48】調查已去到集團較為核心，但調查仍處初步階段，現時已拘捕人士，想通輯或已通輯人士，已在網絡上扮演一個頗為重要的角色，部分涉案人士不在家，會透過國際警務協作機制或其他框架，務求令有關人士繩之以法

【15：48】JPEX涉嫌作出多項虛假陳述，並利用加密貨幣找換店，及網紅在市場上炒熱氣氛，以吸引投資者，而JPEX發行的加密貨幣流通性極低，再加上JPEX操控客戶資產，都部分資產已轉移至海外

【15：47】警方承認，調查時遇到困難，因涉及的電子錢包成千上萬個，而且交易逾萬次，更重要是基於電子錢包及進行虛擬資產交易過程資料會被保密

【15：45】警方目前正追蹤受害人使用的電子錢包，希望能追蹤到資金流向，以及攔截欠款

【15：44】受害人被誘騙至不同加密貨幣交易平台，以現金購入虛擬資產，或將其他加密貨幣平台的虛擬資產，轉移至JPEX平台

【15：43】呼籲各位就JPEX作出任何決定時，更加審慎行動

【15：42】JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，未來一段時間仍有大量調查工作，包括跟受害人錄取口供，有關人士或會於現時堅稱自己是正常的投資平台

【15：40】周二至周四於港澳兩地共拘捕4人，凍結2400萬資產，全力追查JPEX虛擬資產的去向

【15：40】警方已在本港一個目標單位，拘捕姓鄧男子，檢獲228萬元及名貴手錶，並在另一名被捕人士的住處發現大批已被銷毁的文件，但部分目標涉案人士已離港

【15：39】警方已鎖定JPEX網絡較為核心人物，並已與澳門司警於本周二至四採取聯合行動，在姓盧的男子身上檢獲600萬元的賭場籌碼，並於一名何姓男性檢獲50萬元賭場籌碼，兩名涉案人士均被凍結賭場戶口

【15：38】為調查及分析大量數據及資料，啟動「超級電腦」系統進行調查，現階段目的有兩個，找出幕後主腦及全力追截贜款

【15：36】受害人最多的案件，2417人報案，損失金額逾15億，動用所有資源進行調查

JPEX App DAU數字反映苦主恐近萬【下一頁】

保安局長鄧炳強日前指，警方已搜索16間場外找換店OTC，檢獲800萬元現金，凍結超過7,700萬元資產，並稱警方將與證監會緊密合作，全力調查營運者及資金流向。

為加強虛擬資產相關消息的透明度，證監會周一公佈4項措施，加強與虛產交易平台相關的訊息發布及投資者教育。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】許家印傳被監視居住　恒大結局將近？

相關文章：【JPEX案】證監會交代調查JPEX時序　梁鳳儀：事件不會改變香港發展Web3生態

相關文章：【虛擬資產】多位藝人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應

相關文章：【追查JPEX案之4】David Webb：港府不應透過證監會規管加密貨幣交易　以免為投機活動提供合法性

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 罪案 鄧炳強 保安局 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【港股市況】恒指曾升逾500點、科指升4%　本港地產股造好、新世界績前升近6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款