【JPEX案】警方：已在港澳兩地共拘捕16名香港居民　周二至周四凍結2400萬資產　部分目標人士已離港（不斷更新）

▲ 【JPEX案】警方下午3時半召開記者會 交代JPEX案進展

無牌虛擬資產交易平台JPEX案，牽涉的名人及KOL愈來愈多，JPEX受害者也不斷增加。本港警方聯同澳門司警於本周二至四在港澳兩地就JPEX案作出行動，再拘捕4人，檢獲及凍結2400萬元資產，並在其中一名被捕人士的住所發現大批已被銷毁的文件，另亦鎖定一批涉案目標人物，但當中部分人已經離開本港。

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【16：05】警方記者會完結

【16：05】不會講述4名被捕人士角色，目前被捕人士大多數為OTC相關人士，但警方的調查已進入詐騙網絡較為核心的部門

【16：04】相信JPEX案涉及金額不止15億元，因部分受害人可能被報案

【16：03】整個行動在香港拘捕16名人士，澳門扣捕2名人士，全部為香港居民，至於澳門當地資金如何處理，雙方要進一步商討，但港澳兩地警方關係良好

【16：02】非常龐大及複雜的調查，故不會低估有關調查，故刑事部所有人士都會參與有關調查，希望能拘捕涉案人士

【16：00】枱上展示的只是部門證物，因大部分檢獲的證物均是現金，故不能全數展示出來。對於已銷毀多少證物，難以估計，但部分人士將證物放滿浴缸

【15：56】追蹤JPEX資產方面，循電子錢包及銀行戶口兩方面追蹤

【15：55】覺得調查已去到較核心，但幕後主腦有多少人，尚未清楚

【15：54】沒有掌握到最新被捕的港澳4名涉案人士有黑社會背景

【15：53】資金流向方面，除追蹤電子錢包，還會追蹤實體銀行的個人資產，並作出凍結，因此會與本地銀行及海外金融機會保持溝通，加強攔截欠款

【15：52】澳門兩名被捕人士，已被帶到澳門法院，會與澳門執法機關進行商討，若澳門法院判處還押，便要時間等待，但澳門法院將其驅逐出境，便會在港拘捕有關人士

【15：51】至於網紅角色，現階段不作討論

【15：50】警方到賭場調查，除因騙案一般愛揮霍，也因洗黑錢常見的手法便是在賭場洗錢，故在澳門被捕人士都在賭場有大量戶口

【15：48】調查已去到集團較為核心，但調查仍處初步階段，現時已拘捕人士，想通輯或已通輯人士，已在網絡上扮演一個頗為重要的角色，部分涉案人士不在家，會透過國際警務協作機制或其他框架，務求令有關人士繩之以法

【15：48】JPEX涉嫌作出多項虛假陳述，並利用加密貨幣找換店，及網紅在市場上炒熱氣氛，以吸引投資者，而JPEX發行的加密貨幣流通性極低，再加上JPEX操控客戶資產，都部分資產已轉移至海外

【15：47】警方承認，調查時遇到困難，因涉及的電子錢包成千上萬個，而且交易逾萬次，更重要是基於電子錢包及進行虛擬資產交易過程資料會被保密

【15：45】警方目前正追蹤受害人使用的電子錢包，希望能追蹤到資金流向，以及攔截欠款

【15：44】受害人被誘騙至不同加密貨幣交易平台，以現金購入虛擬資產，或將其他加密貨幣平台的虛擬資產，轉移至JPEX平台

【15：43】呼籲各位就JPEX作出任何決定時，更加審慎行動

【15：42】JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，未來一段時間仍有大量調查工作，包括跟受害人錄取口供，有關人士或會於現時堅稱自己是正常的投資平台

【15：40】周二至周四於港澳兩地共拘捕4人，凍結2400萬資產，全力追查JPEX虛擬資產的去向

【15：40】警方已在本港一個目標單位，拘捕姓鄧男子，檢獲228萬元及名貴手錶，並在另一名被捕人士的住處發現大批已被銷毁的文件，但部分目標涉案人士已離港

【15：39】警方已鎖定JPEX網絡較為核心人物，並已與澳門司警於本周二至四採取聯合行動，在姓盧的男子身上檢獲600萬元的賭場籌碼，並於一名何姓男性檢獲50萬元賭場籌碼，兩名涉案人士均被凍結賭場戶口

【15：38】為調查及分析大量數據及資料，啟動「超級電腦」系統進行調查，現階段目的有兩個，找出幕後主腦及全力追截贜款

【15：36】受害人最多的案件，2417人報案，損失金額逾15億，動用所有資源進行調查

JPEX App DAU數字反映苦主恐近萬【下一頁】

保安局長鄧炳強日前指，警方已搜索16間場外找換店OTC，檢獲800萬元現金，凍結超過7,700萬元資產，並稱警方將與證監會緊密合作，全力調查營運者及資金流向。

為加強虛擬資產相關消息的透明度，證監會周一公佈4項措施，加強與虛產交易平台相關的訊息發布及投資者教育。

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