【JPEX案】港澳再拘4人、警方：涉較核心人士　再凍結2400萬元資產、有人在浴缸燒文件及收藏大量人民幣

▲ 【JPEX案】警方：已在港澳兩地共拘捕16名香港居民

無牌虛擬資產交易平台JPEX案，牽涉的名人及KOL愈來愈多，JPEX受害者也不斷增加。香港警察聯同澳門司警於星期二至四，在兩地啟動新一輪搜查行動，再拘捕4人，檢獲及凍結2400萬元資產。警方形容，這批被捕人士是JPEX欺詐網內「較核心人士」，在其中一名被捕人士的住所之中，警方發現大批已被碎紙機、火或漂白水處理的文件，堆積在浴缸內，也發現大量人民幣現鈔。

警方表示，已鎖定一批涉案目標人物，但當中部分人已經離開本港。截止目前，目前接獲2417人報案，涉及JPEX案件的損失金額逾15億，警方將動用所有資源進行調查，包括動員各刑事部門人手，以至動用俗稱超級電腦的「重大事件調查及災難支援系統」協助調查，也會尋求國際間警方、海外虛擬資產交易平台協作，從實體銀行和線上兩部分攔截騙款。

港澳同步行動 檢獲大量金條、凍結賭場大額賬戶

在最新行動中，警方在香港搜查6個單位，拘捕鄧姓男子和黃姓男子，同為28歲。在鄧姓男子所在單位，檢獲88萬現金和兩枚名貴手錶，並發現大量經碎紙機、火和漂白水處理過的物件堆積滿一個浴缸。在黃姓男子單位中，發現大量印有JPEX字樣的未經授權信用卡和大量文件。在其餘單位檢獲價值870萬元的現金、金條和名錶。

澳門方面，澳門司警拘捕兩名盧姓和何姓目標男子，年齡同為29歲，連同一名在逃人士，凍結820萬元賭場戶口和650萬現金或籌碼。被問及香港和澳門沒有引渡協議，鍾詠敏已交由澳門法院處理，會留意相關裁決，兩人會否被羈押或驅逐出境，至於澳門被凍資產能否退回受害者，她僅指，香港和澳門警方有良好合作關注

警方記者會展示JPEX「鐵關行動」搜獲證物和處所相片

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記者會實時內容

【16：05】警方記者會完結

【16：05】不會講述4名被捕人士角色，目前被捕人士大多數為OTC相關人士，但警方的調查已進入詐騙網絡較為核心的部門

【16：04】相信JPEX案涉及損失的金額不止15億元，因部分受害人可能被報案

【16：03】整個行動在香港拘捕16名人士，澳門扣捕2名人士，全部為香港居民，至於澳門當地資金如何處理，雙方要進一步商討，但港澳兩地警方關係良好

【16：02】非常龐大及複雜的調查，故不會低估有關調查，故刑事部所有人士都會參與有關調查，希望能拘捕涉案人士

【16：00】枱上展示的只是部門證物，因大部分檢獲的證物均是現金，故不能全數展示出來。對於已銷毀多少證物，難以估計，但部分人士將證物放滿浴缸

【15：56】追蹤JPEX資產方面，循電子錢包及銀行戶口兩方面追蹤

【15：55】覺得調查已去到較核心，但幕後主腦有多少人，尚未清楚

【15：54】沒有掌握到最新被捕的港澳4名涉案人士有黑社會背景

【15：53】資金流向方面，除追蹤電子錢包，還會追蹤實體銀行的個人資產，並作出凍結，因此會與本地銀行及海外金融機會保持溝通，加強攔截欠款

【15：52】澳門兩名被捕人士，已被帶到澳門法院，會與澳門執法機關進行商討，若澳門法院判處還押，便要時間等待，但若澳門法院將其驅逐出境，警方便會在港拘捕有關人士

【15：51】至於網紅角色，現階段不作討論

【15：50】警方會到賭場調查，除因騙徒一般愛揮霍，也因洗黑錢最常見的手法便是在賭場洗錢，故在澳門的被捕人士都在賭場有大量戶口

【15：48】雖然目前調查進展已去到較接近JPEX集團的核心，但相信整個調查仍處初步階段，現時警方已拘捕的人士、想通緝或已通緝人士，均在網絡上扮演一個頗為重要的角色。雖然部分涉案人士並不在港，但警方會透過國際警務協作機制或其他框架，務求令有關人士繩之於法

【15：48】JPEX涉嫌作出多項虛假陳述，並利用加密貨幣找換店，及網紅在市場上炒熱氣氛，以吸引投資者，而JPEX發行的加密貨幣流通性極低，再加上JPEX涉操控客戶資產，故部分資產已轉移至海外

【15：47】警方承認，調查JPEX案時遇到困難，因涉及的電子錢包成千上萬個，而且交易逾萬次，更重要是基於電子錢包及進行虛擬資產交易過程時會以匿名進行，故增加警方追查的難度

【15：45】警方目前正追蹤受害人使用的電子錢包，希望能追蹤到資金流向，以及攔截欠款

【15：44】據調查所知，部分受害人被誘騙至不同加密貨幣交易平台，以現金購入虛擬資產，或將其他加密貨幣平台的虛擬資產，轉移至JPEX平台

【15：43】呼籲各位就JPEX平台作出任何交易決定時，更加審慎行動

【15：42】JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，未來一段時間仍有大量調查工作，包括跟受害人錄取口供，有關人士或會於現時堅稱自己是正常的投資平台

【15：40】周二至周四於港澳兩地共拘捕4人，凍結2400萬資產，正全力追查JPEX虛擬資產及欠款的去向

【15：40】警方已在本港一個目標單位，拘捕姓鄧男子，檢獲228萬元及名貴手錶，並在另一名被捕人士的住處發現大批已被銷毁的文件，但部分目標涉案人士已離港

【15：39】警方已鎖定JPEX網絡較為核心人物，並已與澳門司警於本周二至四採取聯合行動，在姓盧的男子身上檢獲600萬元的賭場籌碼，並於一名何姓男性檢獲50萬元賭場籌碼，兩名涉案人士均被凍結賭場戶口

【15：38】為調查及分析大量數據及資料，警方已啟動「超級電腦」系統進行調查，現階段調查的目的主要有兩個，找出JPEX幕後主腦及全力追截贜款

【15：36】JPEX案為目前為止受害人最多的案件，目前警方共接獲2417人報案，損失金額逾15億，警方將動用所有資源進行調查

JPEX App DAU數字反映苦主恐近萬【下一頁】

保安局長鄧炳強日前指，警方已搜索16間場外找換店OTC，檢獲800萬元現金，凍結超過7,700萬元資產，並稱警方將與證監會緊密合作，全力調查營運者及資金流向。

為加強虛擬資產相關消息的透明度，證監會周一公佈4項措施，加強與虛產交易平台相關的訊息發布及投資者教育。

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