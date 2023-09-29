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【JPEX案】消息指港澳聯手行動再拘捕多名涉JPEX案人士　警方下午3時半召開記者會

股市 13:48 2023/09/29

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【JPEX案】警方下午3時半召開記者會　交代JPEX案進展

無牌虛擬資產交易平台JPEX案，牽涉的名人及KOL愈來愈多，JPEX受害者也不斷增加。截至9月27日下午5時，警方共接獲2,407名受害者報案，涉及金額近15億元，同時警方就JPEX案累計拘捕15人，包括林作、陳怡、朱公子、湘湘等。有本地傳媒引述消息稱，港澳兩地聯手展開行動再拘捕多人，部分人在澳門被捕，本港警方將於今日下午3時半舉行記者會，公布JPEX案最新進展。

JPEX App DAU數字反映苦主恐近萬【下一頁】

保安局長鄧炳強日前指，警方已搜索16間場外找換店OTC，檢獲800萬元現金，凍結超過7,700萬元資產，並稱警方將與證監會緊密合作，全力調查營運者及資金流向。

為加強虛擬資產相關消息的透明度，證監會周一公佈4項措施，加強與虛產交易平台相關的訊息發布及投資者教育。

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虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 罪案 鄧炳強 保安局 證監會
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