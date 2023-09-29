【MPF】GUM：9月強積金人均蝕5463元　市況未改善全年或「見紅」

▲ GUM：9月強積金人均蝕5463元 市況未改善全年或「見紅」

強積金MPF今年表現參差，GUM常務董事陳銳隆表示，第四季強積金走勢取決於大中華區經濟數據、利率走勢、中美關係等因素，預計季内回報或會持平，未必出現較大升幅，但基於市況未見改善，全年總回報仍有機會「見紅」，惟強調虧損幅度料有限，因現時港股市估值較低，恒指跌穿17000點的可能性不大，加上恒大 （03333） 主席許家印日前被查，意味目前已是内房最差情況。

歐美方面，陳銳隆指，由於市場預期高息環境會維持更長時間，加上利率下降幅度和速度較預期慢，股票及債券市場受壓，歐美股票市場可能面臨較大調整。

被問及第四季資產配置策略，陳銳隆認為，高風險投資者可考慮將部份資產配置至日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；而在高息環境和外圍環境不明朗下，低風險投資者可考慮增加保守基金配置，因保守基金繼續受惠於高利率。

三大強積金基金指數月内全線下跌

GUM公布，9月截至22日單月強積金負回報2.3%，即是每名強積金成員單月蝕5463元，年初至今人均則微升0.5%至717元。三大強積金基金指數月内全線下跌，股票基金指數跌3.1%，混合資產基金指數跌2.5%，固定收益基金指數跌0.3%。

GUM及策略分析師雲天輝解釋，環球通脹水平偏高，令美國加息幅度或較預期高，中港市場則仍受內房債務問題和疲弱經濟數據困擾，恒指仍呈弱勢，市盈率跌穿11倍，即使中央已推出⼀系列刺激措施，仍未能扭轉市場下滑趨勢。

日股9月錄得正回報 跑贏主要市場

9月股票基金中，美國股票及歐洲股票基金分別跌4.5%及4.4%，略遜於大中華股票及香港股票基金的跌2.4%及跌3.1%，日本股票基金則升1.5%。

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記者：伍鍵文