  • 33°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】GUM：9月強積金人均蝕5463元　市況未改善全年或「見紅」

股市 13:44 2023/09/29

分享：

分享：

GUM：9月強積金人均蝕5463元　市況未改善全年或「見紅」

強積金MPF今年表現參差，GUM常務董事陳銳隆表示，第四季強積金走勢取決於大中華區經濟數據、利率走勢、中美關係等因素，預計季内回報或會持平，未必出現較大升幅，但基於市況未見改善，全年總回報仍有機會「見紅」，惟強調虧損幅度料有限，因現時港股市估值較低，恒指跌穿17000點的可能性不大，加上恒大 （03333） 主席許家印日前被查，意味目前已是内房最差情況。

歐美方面，陳銳隆指，由於市場預期高息環境會維持更長時間，加上利率下降幅度和速度較預期慢，股票及債券市場受壓，歐美股票市場可能面臨較大調整。

被問及第四季資產配置策略，陳銳隆認為，高風險投資者可考慮將部份資產配置至日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；而在高息環境和外圍環境不明朗下，低風險投資者可考慮增加保守基金配置，因保守基金繼續受惠於高利率。

三大強積金基金指數月内全線下跌

GUM公布，9月截至22日單月強積金負回報2.3%，即是每名強積金成員單月蝕5463元，年初至今人均則微升0.5%至717元。三大強積金基金指數月内全線下跌，股票基金指數跌3.1%，混合資產基金指數跌2.5%，固定收益基金指數跌0.3%。

GUM及策略分析師雲天輝解釋，環球通脹水平偏高，令美國加息幅度或較預期高，中港市場則仍受內房債務問題和疲弱經濟數據困擾，恒指仍呈弱勢，市盈率跌穿11倍，即使中央已推出⼀系列刺激措施，仍未能扭轉市場下滑趨勢。

日股9月錄得正回報   跑贏主要市場

9月股票基金中，美國股票及歐洲股票基金分別跌4.5%及4.4%，略遜於大中華股票及香港股票基金的跌2.4%及跌3.1%，日本股票基金則升1.5%。

相關文章：【MPF】GUM：強積金8月跌4.6%　人均蝕11,250元　有一類基金仍錄得回報

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

記者：伍鍵文

強積金 中國恒大（03333） 基金 恒大 許家印 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【JPEX案】消息指港澳聯手行動再拘捕多名涉JPEX案人士　警方下午3時半召開記者會

下一篇文章

【停擺危機倒數】眾議院共和黨公布臨時法案　爲美國政府提供資金（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款