▲ 【虛擬銀行】平安壹賬通PAOB上半年利息收入增36% 客戶存款額21億元

虛擬銀行平安壹賬通銀行PAOB公布，上半年利息收入按年增加36.4%至7,511萬元；客戶存款金額為21.2億港元，貸款資產創3年新高，超過18億元，貸存比率為86%。截至6月底，PAOB已審批的貸款中，34%中小企客戶是首次獲得銀行貸款、另有9%貸款來自營運不足3年的初創公司獲無抵押貸款。

另外，PAOB為慶祝開業三周年推出特別優惠，即日起至2023年10月31日，中小企客戶成功申請並提取指定貸款，可享現金獎賞高達15,000元，另個人客戶可享3%港幣活期存款年利率，存款額無上限。

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，今年以來，外圍環境與本地經濟復蘇仍未明朗化，利率持續高企，令各行各業經營百上加斤，虛擬銀行亦面臨巨大的經營成本壓力，PAOB持續投入資訊系統建設及員工發展，推進金融科技創新發展。

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編輯：陳韻妍