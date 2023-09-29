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泰新總理望改革吸外資 捐全數薪金做慈善

環球社會熱點 13:12 2023/09/29

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泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）承諾，新政府將作出重要改革，希望吸引更多外國投資。賽塔日前亦宣布，將全數捐出自己擔任公職的薪金作慈善用途。

泰國總理倡刺激經濟 向滿16歲國民派1萬泰銖 【下一頁】

賽塔周五（29日）表示，將尋求改善基建及水務管理，升級機場加強旅遊吸引力﹑擴大貿易協定與鄰國競爭，以及讓企業更容易聘請外國人在泰國工作等。

外交政策方面，賽塔重申泰國將保持中立，不會在中國及美國之間「選邊」。他亦強調日本是泰國十分重要的伙伴，指日本是泰國長年最大投資者之一。賽塔亦稱希望吸引電動車企業在泰國投資，但強調不會忽視傳統車輛生產，此舉相信被指是針對日本。

賽塔另外表明，泰國需要擴大農產品市場，支援陷入債務危機的農民。惟他重申不會一如前任政府，為農產品設立價格保證，除非當地出現危機。賽塔公開指出，泰國憲法需要修改，解決政治分歧及長年經濟不公。

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政府發言人周三（27日）表示，賽塔任職總理及財長期間的全數薪資將會捐出予慈善機構，希望減少泰國社會的不公平，讓更多小朋友有機會接受教育。

賽塔兩個職位合計月薪為125,590泰銖（約2.7萬港元），首批捐款將由Foundation for Children獲得。賽塔表明捐款為個人行為，請外界不要向其他官員施壓。

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責任編輯：吳漢培

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