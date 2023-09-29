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【交通優惠】港鐵即日起推10:30PM後出閘搭5送1優惠 中秋節及國慶日假期期間加強班次

理財智慧 16:58 2023/09/29

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港鐵公司將於即日（周五；9月29日）至11月23日，推出「玩夜啲  賞你搭」活動，為晚上乘搭港鐵的乘客送上免費車程。乘客只需使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，在推廣期内晚上十時半或之後，於重鐵、輕鐵拍卡出閘或於港鐵巴士拍卡上車滿 5 次，即可獲得一次可於全日任何時間使用的免費本地車程。每位乘客於推廣期內最多可獲得 4 程免費本地車程。

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

溫股知新
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

 

為方便市民歡慶中秋節，港鐵所有本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）將於中秋當天（周五）下午 3 時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫（調景嶺至何文田站）及將軍澳綫（北角至將軍澳站）將加密至約2分鐘一班車。

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【中秋國慶好去處】新地12個商場送逾1萬套消費券  含$100購物券+$20餐飲券 先到先得（附詳情），詳見【下一頁

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【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

而所有鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站除外）及 7 條輕鐵路綫（505，507，610，614P，615P，751 及 706 ）會於今晚通宵行駛，港鐵巴士 506、K51 及 K54 則會延長服務時間。
 

【夜市活動】一文看清三大維港海濱夜市活動 參與攝影及短片創作比賽  嬴取逾$20萬獎品，詳見【下一頁

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【免費交通】九巴及龍運 國慶日推小童免費乘車　 中秋國慶長假 返深圳玩? 邊境口岸綫加開，詳見【下一頁

由9月29日至10月2日中秋節及國慶日假期期間，港鐵每日將於不同時段加密列車班次，額外增加總共超過 900 班車。

【夜經濟】星光夜市帶動K11 MUSEA上周人流按周升30% 商場再推三重驚喜禮遇，詳見【下一頁

 

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責任編輯：陳詠妍

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