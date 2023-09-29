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【黃金周】東亞上半年新跨境客戶較疫情前升近3成　4家分行10月3至6日延長營業至下午6時

股市 12:23 2023/09/29

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東亞銀行分行業務部主管梁振業先生表示，旺角分行重新規劃空間。

東亞銀行 （00023） 重新設計於1962年落成開業、位於旺角彌敦道東亞銀行旺角大廈的旺角分行，以全新形象為客戶提供全面服務，同時提升跨境連繫。旺角分行提供櫃檯服務、24小時自助理財、保管箱服務、商務理財中心、顯卓理財以至顯卓私人理財服務，地面亦設立數碼專區，為客戶介紹該行數碼銀行服務的焦點產品及最新動態，客戶可透過教學示範掌握手機開戶及常用服務的操作。

旺角分行翻新後提供跨境理財服務

另外，旺角分行的跨境理財中心與東亞中國分行進行對接聯動，為客戶提借跨境理財服務。合資格的大灣區內地投資者可透過跨境理財通服務，毋須來港亦可開立投資專戶，購買該行銷售的合資格投資產品。香港居民亦可於分行通過在港見證開戶方式申請開立內地個人II類銀行結算賬戶，以享受內地手機錢包的消費和支付便利。旺角分行亦提供跨境按揭查詢服務，協助香港居民申請跨境物業按揭。

東亞銀行分行業務部主管梁振業先生表示，隨中港全面通關，東亞上半年全新跨境客戶人數較疫情前的水平上升近3成，而跨境客戶的存款及財富管理組合錄得顯著增長，可見客戶對跨境理財服務的需求殷切。

黃金周期間，東亞銀行旺角分行、沙田廣場分行、尖沙咀分行及銅鑼灣分行的服務時間將於10月3日至6日延長至下午6時，上水分行亦會維持7天營業至10月29日。跨境客戶成功開立全新顯卓理財戶口，存入指定金額可享迎新優惠高達3,000元獎賞，更可獲成人迷你八達通卡一張（內附價值100元儲值額）。

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