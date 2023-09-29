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美委員會起訴Tesla 控涉種族歧視非裔員工

環球社會熱點 12:24 2023/09/29

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美國公平就業機會委員會（EEOC）周四（28日）起訴電動車廠Tesla，指控對方容許企業內部發生針對非裔員工的種族歧視行為，以及報復選擇舉報的相關員工。

美佛州爆槍擊案涉種族主義 白人男槍殺3黑人再吞槍亡 【下一頁】

EEOC控告Tesla違反聯邦法律，指Tesla的非黑人員工涉嫌在車輛生產線或其他工作區域內，公開以帶種族歧視字詞詆毀及貶低非裔同事。據指在場主管及經理即使目睹過程，亦選擇或拒絕介入。

法庭文件披露，Tesla其他員工稱的非裔員工為「猴子」（monkey）﹑「小男孩」（boy）及「黑鬼」（N-word）等。文件指有關種族歧視行為最早可追溯至2015年5月，而且至今仍有發生。

有遭種族歧視的非裔員工曾向人事部﹑員工關係團隊及其他管理層人員舉報，但EEOC指Tesla未有採取行動妥善處理相關投訴。

挑戰星巴克鼓勵聘非白人政策 美保守派敗陣 【下一頁】

EEOC提出，要求對Tesla作出補償性及懲罰性賠償，希望彌補所有受影響的Tesla員工。同時，EEOC亦要求下達禁制令，勒令Tesla改革職場風氣，避免同類事情再次發生。

EEOC主席Charlotte Burrows表示，訴訟向外界展示沒有公司可以凌駕法律，委員會將強而有力地履行聯邦民眾權益保障法，確保所有美國工作環境內沒有非法騷擾及報復。

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責任編輯：吳漢培

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