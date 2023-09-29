▲ 【吉利175】吉利高端電動車品牌「極氪」擬明年進軍中東 於沙特、阿聯酋4個中東國家交付1萬輛車

外電報道，吉利汽車 （00175） 旗下高端電動車品牌「極氪」將於明年進軍中東市場，在沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾和巴林4個中東國家登場。極氪智能科技副總裁陳禹表示，中東是一個相對較新的電動車市場，當地沒有成熟的高端電動車品牌，而極氪的競爭性定價策略，將與寶馬（BMW）和奧迪（Audi）等傳統高檔汽車品牌展開競爭。

陳禹預計，極氪於2025年在上述4個中東市場將合共交付1萬輛車，同時公司將向中東投資者開放融資，而極氪亦預計於今年底在以色列推出汽車。

極氪正在拓展歐洲市場，早前已公布將於第四季在荷蘭及斯德哥爾摩開始銷售，但在拓展布魯塞爾市場時遇到阻力，歐盟對中國電動車展開反補貼調查。

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編輯：陳韻妍