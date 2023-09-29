【AI應用】日本警方應用AI　監測網上犯罪帖文

日本政府及各個公營機構，近年都積極嘗試以各種方法應用人工智能（AI）技術，來提升效率。近日共同社報道就指出，日本警察廳為了應對日本各地頻繁的搶劫和特殊詐騙案件，決定從今（29日）起採用AI技術，用作監測社交平台上或與犯罪有關的帖文。

【網絡安全】Sony系統遭入侵 黑客團體爭先「領功」

【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時 勒索金額達390萬港元

報道提到，日本警察廳委託民間組織「網絡巡邏中心（CPC）」協助引入AI系統，利用自然語言處理技術，根據上文下理分析網絡帖文，並篩選或涉及犯罪的有害資訊。據悉，監控主要針對X（前稱Twitter）以及YouTube中的影片簡介區和評論區。

CPC將會把相關資訊，通報予另一個民間組織「網絡熱線中心（IHC）」。若IHC最後認為帖文違法或有害，就會委託網站和發布者刪除，但強調並非強制性。國家警察廳表示，AI系統可使其網絡巡邏更加高效，並能夠及早發現有害資訊，能夠預防犯罪。

【AI創新】Workday將推出多項生成式AI功能 撰寫職位介紹、分析合約更省時

責任編輯：曾曉汶

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：