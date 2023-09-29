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【香港排名】香港在Z/Yen《全球金融中心指數》再次屈居第四位　紐倫星繼續排名前三

宏觀解讀 11:34 2023/09/29

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【香港排名】香港在Z/Yen《全球金融中心指數》再次屈居第四位　紐倫星繼續排名前三

英國智庫機構Z/Yen與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布《全球金融中心指數》報告，紐約繼續居全球首位，倫敦及新加坡分別排名第二及第三位，香港以一分之差屈居第四位。自2018年以來一直排名第一的紐約，於是次評分為763分，較上次增加3分；倫敦則以744分排第二，分數增加13分；新加坡及香港同樣較上次增加19分，得分分別為742分及741分。

報告指出，與上次排名相比，各個金融中心的平均分增加逾3.6%，反映即使全球面對供應鏈困難的挑戰及俄烏戰爭的不穩定性，但市場對金融中心及環球經濟的信心仍不斷增強。

美國有5個城市入選首十位

美國有5個城市入選全球金融中心首十位，當中華盛頓取代波士頓打入前十，反映美國經濟相當強勁，而紐約在金融科技發展上繼續領先，倫敦在有關方面亦急起直追。

中國（深圳）綜合開發研究院副院長劉國宏表示，近年中國的金融中心不斷深化金融改革，推動高水準的金融開放，支持實體經濟發展，吸引來自世界各地的投資和人才，而擁有香港、深圳、廣州三大全球金融中心的粵港澳大灣區是中國改革開放的先驅，亦是現代服務業和先進製造業的樞紐，在可見將來，區域發展、科技創新、產業升級、財富管理等領域將產生龐大的金融需求。

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編輯：陳韻妍

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