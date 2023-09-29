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【香港投資管理公司】陳家齊據報成為「香港投資管理」首任CEO　料任命數周內完成

股市 10:53 2023/09/29

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【香港投資管理公司】彭博：金管局助理總裁陳家齊將任投資管理公司首任CEO

彭博引述消息人士報道，金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊將獲委任為香港投資管理公司首任行政總裁，預計陳家齊的任命將於未來數周內完成，而陳家齊將負責管理8名普通合夥人，在科技、醫療保健、物流與供應鏈管理、金融服務及消費品等領域進行策略性投資。香港投資管理公司發言人稱，公開招聘工作仍在進行中，拒絕回應。

行政長官李家超去年在《施政報告》中宣布，成立全新的香港投資管理公司，進一步用好財政儲備，促進產業和經濟發展，並加強與香港周邊內地城市的聯繫。香港投資管理公司將會統一管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」，「策略性創科基金」，以及新成立的「共同投資基金」，吸引和助力更多企業在香港發展。

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【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

編輯：陳韻妍

 

經濟 財政政策 香港金融管理局 李家超 施政報告
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