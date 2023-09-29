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【恒大危機】許家印被依法採取強制措施　「妻子」丁玉梅又在哪兒？

股市 10:52 2023/09/29

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中國恒大 （03333） 主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，此前被猜測已「技術性離婚」的妻子丁玉梅，又身在何地？據騰訊新聞潛望報道，曾於7月下旬從知情人士處獲悉，丁玉梅在得知內地有企業家因許家印被邊控後，隨即買了機票離開香港。在此之前，她一直在港協助相關機構進行恒大的債務重整事宜。至於她現在身處何處，暫不知曉。

另外，據21世紀經濟報道引述分析指，此前恒大集團累計分紅的900億中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到大部分分紅，並在出險前後轉移到境外，而透過「技術性離婚」的操作最終落到丁玉梅中。

此前，許家印妻子丁玉梅轉為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，兩人離婚惹起熱議。報道指，早在去年丁玉梅已經與許家印辦理了離婚事宜。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 許家印 中國恒大（03333）
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