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拜登狠批特朗普 「MAGA威脅美國民主」

環球政治 10:52 2023/09/29

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美國總統拜登（Joe Biden）近日批評前總統特朗普（Donald Trump），指摘對方多次宣揚的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）威脅美國民主，強調沒人可以凌駕美國憲法。

美UAW威脅周五擴大罷工 特朗普批談判無用 【下一頁】

拜登周四（28日）在亞利桑那州參加活動，紀念已故共和黨前參議員麥凱恩（John McCain）。他在演說中表示，美國正有危險之事發生，直指特朗普發起的MAGA運動為極端主義，而且不認同美國民主根基信念。

拜登稱共和黨現時毫無疑問被MAGA運動主宰，如果對方一旦掌權及實行極端主義政綱，勢撼動美國民主的基礎。但他不認為所有共和黨人一致支持MAGA運動。

希拉莉譏諷普京自討苦吃 俄侵烏促成北約東擴 【下一頁】

同時，拜登強調美國民主的根基為憲法，亦相信自由及公平的選舉與和平移交權力，重申美國絕不允許政治暴力。他指特朗普曾揚言憲法賦予總統權力做任何事情，直言從未聽過有美國總統說過認為自己凌駕美國憲法的發言。

特朗普競選團隊發言人回應拜登言論，反指由不誠實的拜登領導的民主黨激進左翼分子才是美國民主有數以來最大威脅。

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責任編輯：吳漢培

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