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【MSFT】微軟曾於2020年左右討論將Bing售予蘋果　美國司法部指Google涉濫用搜尋市場的主導地位

股市 10:39 2023/09/29

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【MSFT】微軟曾於2020年左右討論將Bing售予蘋果　美國司法部指Google涉濫用搜尋市場的主導地位

彭博引述知情人士透露，微軟（美：MSFT）於2020年左右曾討論將Bing搜尋引擎出售予蘋果（美：AAPL），若交易成功，Bing將取代Google成為蘋果設備上的預設搜尋引擎。知情人士稱，微軟高管當時與蘋果的服務主管Eddy Cue討論收購Bing的可能性，但磋商僅處於探索階段。

微軟副總裁Jonathan Tinter周四於美國華盛頓地區法院作證時指，蘋果及其他智能手機製造商拒絕了微軟建議的收入分成協議，有關協議可讓Bing成為其手機的預設搜尋引擎。

Google每年向智能手機製造商支付100億美元

美國司法部起訴Google涉嫌濫用搜尋市場的主導地位，指控Google每年向無線營運商及智能手機製造商支付100億美元，確保Google成為其設備的預設搜尋引擎。美國政府認為，Google此舉濫用了其在搜尋及搜尋廣告方面的壟斷地位。

Tinter指，Bing一直努力希望贏得在美國銷售的智能手機的預設搜尋引擎地位，而基於Bing的搜尋市場規模較小，其搜尋品質亦較差。他續稱，即使微軟有時會向合作夥伴提供逾100%的收入，過去十年在美國銷售的任何Android或Apple手機都沒有預設安裝Bing。

Google代表律師質疑，Bing無法取代Google成為智能手機及其他裝置的預設搜尋引擎的關鍵原因，是基於金錢或搜尋引擎的品質問題。

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編輯：陳韻妍

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL） 移動裝置 手機Apps 收購 廣告 美國司法部 Google 智能手機
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